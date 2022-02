Zdroj: Dnes24.sk Energetickej chudobe ČELÍ každá piata slovenská domácnosť! Ako ZAKROČÍ vláda? Slovenské elektrárne (SE) rokujú so zástupcami vlády. Ako chcú pomôcť zraniteľným skupinám odberateľov elektriny? 14. február 2022 VOCH Zo Slovenska

14. február 2022 VOCH Zo Slovenska Energetickej chudobe ČELÍ každá piata slovenská domácnosť! Ako ZAKROČÍ vláda? Slovenské elektrárne (SE) rokujú so zástupcami vlády. Ako chcú pomôcť zraniteľným skupinám odberateľov elektriny?

SE hľadajú riešenie, ako pomôcť zraniteľným skupinám odberateľov elektriny. Uviedla to hovorkyňa SE Oľga Baková.

„Spoločnosť hľadá riešenie, ako pomôcť zraniteľným skupinám odberateľov elektriny na Slovensku v období extrémne komplikovaného obdobia na trhu s energiami v Európe. Bez toho, aby bola bezprostredne ohrozená budúcnosť najväčšieho výrobcu elektriny v republike,“ konštatovala Baková.

Rast cien energií a potravín zasiahne podľa analytikov úseku meny, štatistiky a výskumu (ÚMS) Národnej banky Slovenska (NBS) najmä najnižšie príjmové skupiny v dôsledku ‚fixného‘ charakteru týchto výdavkov.

„Konflikt na Ukrajine by, samozrejme, prispel k ďalšiemu rastu cien obilnín a energetických komodít. Nákladové faktory sú naďalej zdrojom aktuálne vysokej inflácie tak v SR, ako aj v krajinách EÚ,“ spresnili analytici Z NBS.

Rizikom pre nasledujúce mesiace ostávajú podľa analytika UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomíra Koršňáka najmä ceny energií, ktoré sú pod silným geopolitickým tlakom. K ich zdražovaniu prispieva aj silnejúci globálny dopyt, či snaha o ekologizáciu ich výroby.

V súvislosti so zdražovaním cien energií a potravín sa prezidentka SR Zuzana Čaputová vo štvrtok (10. 2.) stretla s ministrom práce Milanom Krajniakom (Sme rodina). Rokovali o potrebe pomôcť domácnostiam, ktoré majú problém zvládať účty za energie a fakticky sa nachádzajú v pásme energetickej chudoby.

„Spravidla sa pod energetickou chudobou chápe percentuálne vyjadrenie nákladov na energie domácnosti v pomere k jej čistým príjmom. Pokiaľ náklady na bývanie prekročia isté percento z celkových životných nákladov, znamená to, že takáto rodina už má vážny problém zabezpečiť svoje ostatné výdavky. Mala by mať preto nárok na príspevok na bývanie, ako je to aj v iných krajinách,“ uviedla prezidentka na sociálnej sieti.

Pokračovala, že sa to týka najmä matiek samoživiteliek, ľudí pracujúcich za nízke mzdy i samostatne bývajúcich dôchodcov.

Podotkla, že príspevok na bývanie dnes poberá iba približne 30-tisíc domácností, hoci podľa odhadov expertov sa môže nachádzať v pásme energetickej chudoby dokonca každá piata slovenská domácnosť.

Krajniak prezidentku uistil, že situácia takejto zraniteľnej skupiny ľudí je v centre jeho pozornosti. Zároveň hľadá rozpočtovo priechodné spôsoby, ako im pomôcť.

