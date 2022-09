Zdroj: www.unsplash.com , www.unsplash.com EÚ má pomôcť Ukrajine PIATIMI miliardami: Slovenskí europoslanci to PODPORUJÚ! Poslanci Európskeho parlamentu (EP) diskutovali so šéfom diplomacie EÚ Josepom Borrellom o najnovšom vývoji na Ukrajine. 14. september 2022 han Zo zahraničia

Na pôde EP hovorili aj o najnovšej makrofinančnej pomoci pre Ukrajinu vo výške päť miliárd eur.

Makrofinančná pomoc pre Ukrajinu má za cieľ pomôcť Ukrajine pokryť jej potrebu vonkajšieho financovania spôsobenú ruskou inváziou. Tento úver je už druhou tranžou podporného balíka vo výške deväť miliárd eur.

Čo na to Slováci v EP?

Zákonodarcovia EÚ by mali hlasovať o tomto návrhu vo štvrtok a viacerí slovenskí poslanci uviedli, že za návrh zahlasujú.

Vladimír Bilčík (Spolu) zdôraznil, že Ukrajina potrebuje tri veci: jasnú politickú podporu, zbrane a finančné prostriedky, aby mohla ako štát fungovať v najbližších mesiacoch.

„Vojna sa nekončí a Ukrajinci potrebujú peniaze, aby boli vo vojne úspešní. Tých päť miliárd vnímam ako prvý zlomok toho, čo Ukrajine teraz potrebuje. To sú peniaze na prevádzku krajiny,“ vysvetlil.

Dodal, že finančná pomoc pre Ukrajinu bude musieť byť väčšia a v EÚ by mala prebehnúť „poctivá debata“ o tom, ako a prečo investovať do Ukrajiny. Vysvetlil, že terajšie investície budú stáť menej ako keby Ukrajina vojnu s Ruskom prehrala.

„Keď sa pozrieme, koľko peňazí posielajú Američania, európska pomoc je kľúčová, ale mala by byť väčšia. Lebo ňou si chránime aj vlastnú budúcnosť,“ odkázal Bilčík.

Vyslovil sa tiež za zjednodušenie podmienok splácania, ktoré EÚ ukladá Ukrajine. Tá by mala pôžičku splatiť o 20 až 25 rokov, pričom Únia žiada rovnaké podmienky ako pre pôžičky krajinám, ktoré nie sú vo vojne.

Zaslúžia si pomoc

Robert Hajšel (Smer-SD) povedal, že EÚ má pomáhať Ukrajine, aj ďalšou tranžou z deväťmiliardového balíka makrofinančnej pomoci, zároveň sa vyslovil za dôslednú kontrolu tejto pomoci.

„My by sme zároveň s týmto schválením mali prijať ďalšie opatrenia týkajúce sa kontrolných mechanizmov – čo sa s týmito peniazmi robí a kde nakoniec končia,“ zdôraznil.

Spresnil, že zachytil správy z rôznych nezávislých inštitúcií, že na Ukrajine dochádza k zneužívaniu takýchto zdrojov a preto by EÚ mala byť opatrná – už aj preto, že v časoch energetickej krízy suma päť miliárd eur nie je zanedbateľná a ak by mali byť tieto zdroje zneužité, lepšie by ich bolo využiť cez kompenzačné schémy pre občanov EÚ, ktorí čelia vysokým cenám energií.

Ivan Štefanec (KDH) skonštatoval, že Ukrajina si túto pomoc zaslúži a mala by ju dostať čo najskôr – aj preto, že bráni aj našu slobodu a demokraciu.

„Je dôležité, aby sme neustávali v pomoci Ukrajine. Nielen vojensky, ale aj humanitárne a finančne. Tento balík pomoci je kľúčový, aby Ukrajina ako štát mohla fungovať a platiť výdavky pre zdravotníctvo, dôchodky a sociálny systém,“ povedal.

Podľa jeho slov EÚ má dobré mechanizmy na overenie, či finančná pomoc sa dostane tam, kde je potrebná.

„Európska komisia má kontrolné mechanizmy, ktorými kontroluje každú pomoc, všetko sa dôsledne sleduje. Nemám obavy, že tieto prostriedky nebudú vynaložené účelne,“ uviedol poslanec.

Spresnil, že kontrola je o to prísnejšia, že Ukrajina už má štatút kandidátskej krajiny.

