17. jún 2021 MI Zo Slovenska
Pravda o očkovaní za peniaze. Koľkí by sa chytili? Vláda zvažuje, že očkovaní ľudia získajú nejakú finančnú odmenu, aby sa zvýšil záujem o vakcináciu. Existuje už prieskum, ako by to mohlo fungovať.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Nápad finančne motivovať ľudí, aby sa dali zaočkovať, už reálne funguje v USA. Guvernér amerického štátu Západná Virgínia oznámil, že jeho vláda bude rozdávať stodolárové poukážky každému mladému človeku, ktorý sa nechá zaočkovať.

Ak chce niečo podobné zaviesť aj slovenská vláda, môže sa pozrieť na výsledky prieskumu verejnej mienky z USA, ktoré prezrádzajú, koľko ľudí takto môžu presvedčiť.

Peniaze fungujú

Slovensko je už pod priemerom európskej zaočkovanosti proti Covidu-19 a reálne hrozí, že sa nepodarí vakcinovať ani polovicu obyvateľstva. Na dosiahnutie kolektívnej imunity proti koronavírusu je pritom nutné zaočkovať 65% až 80% populácie. Vláda preto rozmýšľa, ako ľudí motivovať nechať sa pichnúť.

„Dnes padla na vláde diskusia o hmotnom odmenení, takže je možné, že dôjde k nejakej forme finančného príspevku alebo nejakej lotérii pre očkovaných," uviedol v stredu minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

Keďže vláda nechce diskriminovať očkovancov podľa toho, či sa dali zaočkovať pred alebo po ohlásení takejto motivácie, odmena by sa mala týkať plošne všetkých bez ohľadu na čas, kedy sa dali vakcinovať.

V USA už takýto program oznámili v štáte Západná Virgínia a nie je vylúčené, že sa pridajú aj ďalšie štáty. V rozhodovaní im pomáha prieskum Kalifornskej univerzity v Los Angeles a Harvardskej univerzity. Vedci skúmali, čo urobia rôzne druhy finančnej i nefinančnej motivácie s ochotou ľudí zaočkovať sa. Výsledok je jasný – funguje to!

Tretina súhlasí

Vedci pracovali so vzorkou 7249 neočkovaných ľudí od 24. marca do 14. apríla. Pýtali sa ich, či by boli ochotní nechať sa zaočkovať, ak by za to dostali 100, 50 alebo 25 dolárov. Na zhruba tretinu ľudí peniaze zabrali.

„Takmer 34% neočkovaných ľudí uviedlo, že pri odmene 100 dolárov by sa nechali pichnúť,“ uvádza americký portál nytimes.com.

Je zaujímavé, že ak ponúkaná odmena klesla o polovicu na 50 dolárov, počet záujemcov bol takmer rovnaký na úrovni 31%. Pri ďalšom skresaní odmeny na 25 dolárov prejavilo záujem dať sa očkovať 28% ľudí.

Ešte lepšie výsledky by však štát mohol dosiahnuť, ak by očkovancom ponúkol iné nefinančné výhody v podobe oslobodenia od rôznych protipandemických obmedzení. Až 63% ľudí uviedlo, že by sa nechali zaočkovať, ak by už potom nemuseli nosiť rúško.

Lenže práve toto experti neodporúčajú. Vakcína nemá 100 percentnú účinnosť proti vírusu a pokiaľ sa pandémia úplne neskončí, minimálne rúška v interiéroch zrejme zostanú povinné.

Zaujímavé je, že ponúknutá finančná motivácia pôsobí na časť ľudí aj demotivujúco. Až 15% respondentov uviedlo, že v takom prípade by ich ochota nechať sa zaočkovať naopak klesla.

