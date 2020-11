30. november 2020 Rôzne Európu čaká výdatná snehová nádielka, Alpám hrozí kalamita. Čo čaká Slovensko?

Numerické modely avizujú, že budúci týždeň čaká centrálnu časť Európy mimoriadne zaujímavé počasie.

Zdroj: TASR/AP

Tento víkend prišla na naše územie prvá snehová nádielka. K moci sa dostanú tzv. Jadranky, ktoré zvyknú prinášať bohaté snehové zrážky, informuje portál iMeteo.sk.

Dážď aj sneh

Jadranky, ako sa nazývajú tlakové níže prichádzajúce do našej oblasti z Jadranského mora, zvyknú prinášať výdatné zrážky. Ak zrážky dorazia do studeného vzduchu, ktorý predtým prúdil do našej oblasti, tak zvyknú prinášať aj výdatné sneženie. To často spôsobuje na našom území kalamitu.

Jadranky sú však aj niečím nestabilným. Niekedy môžu priniesť výdatnú snehovú nádielku, no tá sa nemusí udržať dlho a následne dorazí dážď.

„Jedna taká Jadranka začne počasie na našom území ovplyvňovať vo štvrtok a postupujúce zrážky najskôr dorazia do studeného vzduchu, ktorý sa aktuálne nachádza nad našou oblasťou,“ vysvetľuje iMeteo.sk.

Už aj západ

Spočiatku na našom území začne snežiť, a to vrátane najnižších polôh na západe Slovenska. Snehová pokrývka, ako sa počas víkendu vytvorila na východe nášho územia, sa neočakáva.

Od juhozápadu by teda malo začať snežiť a to vrátane Bratislavy, ale následne by sa malo pomerne výrazne otepľovať a sneženie prejde do dažďa.

Prvé zrážky sa nad naše územie začnú nasúvať vo štvrtok v denných hodinách. Prvé snehové vločky sa tak objavia aj na západe nášho územia, ale snehovú nádielku toto sneženie ešte neprinesie.

To však nebude platiť pre iné regióny. Napríklad Alpy, Slovinsko, Chorvátsko, Rakúsko alebo západ Maďarska by sa mal udržiavať v studenom vzduchu a numerické modely tu tak avizujú, že napadne celkom bohatá snehová nádielka. Aktuálne predpovede naznačujú, že by v týchto oblastiach mohlo napadnúť aj do 20 cm snehu.

Pondelok

V pondelok (30. 11.) má byť prevažne polooblačno. Teploty –2 až 3 stupňov C. Na západnom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty –1 až –4 a najvyššie denné teploty 0 až 3 stupňov C.

Na strednom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty –2 až –7 a najvyššie denné teploty –2 až 2 stupňov C. Na východnom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty –2 až –6 a najvyššie denné teploty –2 až 2 stupňov C.

Kalamita v Alpách

Nad Jadranom by sa mala prehĺbiť ďalšia tlaková níž, ktorá v dominantnej miere ovplyvní počasie v oblasti Álp. Tu by mohlo sneženie priniesť výdatnú snehovú nádielku.

„Napríklad dnešné výpočty európskeho numerického modelu ECMWF predikujú, že by na juhu Álp mohlo spadnúť lokálne až cez 2 metre snehu. V rakúskych Alpách by to malo byť okolo metra,“ avizuje portál.

Zdroj: iMeteo.sk/TASR