29. november 2020 Ako voňala minulosť? Parfuméri sa pokúsia o vytvorenie kľúčových pachov určitých epoch

Jeden z vedcov už analyzuje dobové obrazy a na ich základe sa pokúsi znovu vytvoriť vôňu (bitky) pri Waterloo.

Skupina historikov, odborníkov na umelú inteligenciu, chemikov a parfumérov znovu vytvorí vône, ktoré sa v Európe vyskytovali od 16. do 20. storočia, a zároveň zostaví aj encyklopédiu pachov a vôní. Projekt má názov ODEUROPA, informovala agentúra AFP.

Pôsobenie vôní

Táto encyklopédia – prvá svojho druhu – „umožní používateľom internetu zistiť, ako vône ovplyvnili naše komunity a naše tradície“, vysvetľuje sa v tlačovej správe vydanej univerzitou Anglia Ruskin University vo východnom Anglicku, jednou zo šiestich európskych ustanovizní zapojených do projektu ODEUROPA.

Encyklopédia okrem toho súčasníkom umožní zaradiť do historických súvislostí pachy, ktoré stále existujú a ktoré poznajú Ide napríklad o rozmarín, ktorý bol veľmi populárny v 16. a 17. storočí, pretože sa mu pripisovala schopnosť odvrátiť mor.

Chemici a parfuméri zapojení do projektu sa tiež pokúsia o opätovné vytvorenie „kľúčových vôní“ určitých epoch – napríklad tabaku alebo parfumov z histórie, ale aj určitých priestorov, napr. vôňu/pach mesta zmenené priemyselnou revolúciou.

Pachy z obrazov

Takáto rekonštrukcia vôní či pachov bude možná vďaka náznakom, ktoré umelá inteligencia našla v historických textoch alebo maľbách.

„Jeden z našich vedcov analyzuje dobové obrazy a na ich základe sa pokúsi znovu vytvoriť vôňu (bitky) pri Waterloo,“ uviedol profesor William Tullett, historik z Anglia Ruskin University.

Obnovené vzorky pachov budú od budúceho roku putovať do rôznych európskych múzeí a vďaka čuchovému zážitku prenesú ich návštevníkov do minulosti.

„To, čo ľudí zaujíma, je: aké to bolo žiť v minulosti, ako to vtedy voňalo,“ vysvetlil pre agentúru AFP britský výskumník, ktorý chce takto „poskytnúť ľuďom dôvernejšiu skúsenosť z minulosti“, ale tiež ich „povzbudiť, aby (aj) dnes vnímali vône a pachy okolo seba“. Verí, že strata čuchu – anosmia -, ktorá je jedným zo symptómov choroby COVID-19, pomôže tomuto zmyslu, aby sa opäť vrátil do popredia záujmu verejnosti.

Na projekt ODEUROPA bolo vyčlenených 2,8 milióna eur. Jeho úlohou je aj „odpovedať na otázku, či by sa vône mali považovať za súčasť kultúrneho dedičstva. A ak áno, či a ako ich uchovať pre budúce generácie,“ uviedol Tullett.

Zdroj: TASR