18. december 2019 MAK Správy Zo Slovenska Exekútori varujú: Toto sa vám môže stať, ak neustriehnete emócie!

Slovenská komora exekútorov (SKE) upozorňuje, aby ste sa pred Vianocami zbytočne nezadlžovali. Najmä sociálne slabší na to často zle doplatia.

Podľa komory môže podcenenie situácie pod vplyvom emócií viesť k finančným problémom, ktoré sa najmä u sociálne slabších vrstiev obyvateľstva neraz končia exekúciou.

„Emócie v predvianočnom období môžu výrazne ovplyvniť racionálne zváženie človeka, či zvládne splácanie nových dlhov. Emotívnu atmosféru umocňujú všadeprítomné reklamy bánk i pôžičkových spoločností, ktoré predstavujú pôžičku pred Vianocami ako niečo prirodzené. Už s prvou splátkovou povinnosťou však môže prísť kruté vytriezvenie," upozornila hovorkyňa SKE Stanislava Kolesárová.

Kolesárová tiež vysvetlila, že podľa tohtoročných údajov je Slovensko lídrom v zadlžovaní sa obyvateľstva v rámci celého regiónu, pričom spotrebné úvery tvoria viac ako štvrtinu všetkých dlhov občanov. Ekonómovia navyše podľa nej upozorňujú na riziko hospodárskej krízy či výrazného spomalenia ekonomiky.

Kolesárová pripomenula aj problém tzv. dlhovej špirály. „Ak človek neodhadne svoje schopnosti splácať riadne dlhy, prípadne mu to znemožní neočakávaná životná udalosť, môže sa dostať do takzvanej dlhovej špirály, keď splácanie jednej pôžičky prekrýva ďalšou, obvykle s ešte horšími podmienkami. To však neraz môže skončiť až exekúciou, ktorá prinesie občanovi ďalšie náklady," uviedla hovorkyňa.

Problémom podľa SKE nemusí byť len vzatie si pôžičky, ale aj ručenie niekomu inému. Ľudia to totiž vnímajú ako priateľskú či rodinnú službu, viac formalitu ako hrozbu skutočného záväzku. „Ostanú potom prekvapení, keď od nich veriteľ začne reálne požadovať splatenie dlhu za nesplácajúceho dlžníka," dodáva Kolesárová.

Ak sa občania rozhodnú prevziať na seba pred Vianocami nové záväzky, komora im odporúča, aby hľadali alternatívu, ktorá ich v budúcnosti čo najmenej finančne zaťaží.

„Určite je výhodnejšie vziať si úver z banky ako z nebankovej spoločnosti, ktorá má nastavené menej prísne kritériá na bonitu klientov," odporučila Kolesárová, pričom najdôležitejším parametrom podľa nej nie je úroková sadzba, ale takzvaná Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN). Tá odráža všetky náklady na úver, vrátane rôznych poplatkov či poistenia.

„Pri kreditných kartách sa zasa výrazne oplatí splatiť dlh v rámci bezúročného obdobia," uzavrela.

Zdroj: TASR