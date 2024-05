29. máj 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Veľká PREDPOVEĎ na leto neveští nič dobré: Čakajú nás tri mesiace PEKLA?! Leto sa nezadržateľne blíži a meteorológovia priniesli svoje prognózy. Na čo sa musíme pripraviť?

Už o niekoľko dní by do Európy mali doraziť skutočne letné teploty. Meteorológovia zároveň varujú, že tohtoročné leto by malo byť vôbec najteplejšie v histórii meraní. Uvádza to portál tn.cz s odvolaním sa na viacero zahraničných zdrojov.

„Je neuveriteľne ťažké presne predpovedať počasie na mesiace dopredu, nikto nemá krištáľovú guľu. Je to ťažké aj na týždne a niekedy aj na dni,“ povedala pre Euronews meteorologička Tamsin Greenová zo strediska Weather & Radar.

Nadpriemerné leto

Podľa jej slov to aktuálne vyzerá, že všetky tri letné mesiace budú výrazne nadpriemerné.

Extrémne teploty by mali zasiahnuť hlavne juh a východ Európy.

V júni treba očakávať nadpriemerné zrážky v západnej Európe, o mesiac neskôr potom už aj v južnej časti kontinentu. August by mal potom priniesť najmenej zrážok naprieč celou Európou.

Premenlivé počasie v Európe ovplyvňuje viacero faktorov, medzi nimi aj prechodná fáza medzi klimatickými javmi El Niño a La Niña.

Climate Prediction Center v aktuálnych predpovediach uvádza až 49-percentnú šancu, že jav La Niña sa vyvinie už v období od júna od augusta.

Prekonávame rekordy

Tamsin Greenová hovorí, že posledné mesiace stále prinášajú vysoké teploty vzduchu a oceánov. Hovorí o tzv. „dominovom efekte“, kedy počasie na jednom mieste môže ovplyvniť počasie na druhej strane planéty. „Jedna vec, ktorá je obrovským, nepopierateľným faktorom, ktorý nemôžeme ignorovať, je to, že neustále prekračujeme teplotné rekordy,“ upozorňuje.

„Posledných desať rokov bolo najteplejších v histórii, pričom k väčšine otepľovania Zeme došlo za posledných 40 rokov. Apríl 2024 prišiel ako 11. najteplejší mesiac v rade,“ vysvetlila. Od roku 2000 až doteraz navyše prebehlo 23 z 30 zazna­menaných najbrutálnejších vĺn horúčav. Päť z nich bolo dokonca v posledných troch rokoch.

Greenová preto predpokladá, že tohtoročné leto bude s najväčšou pravdepodobnosťou opäť lámať rekordy v maximálnych dosiahnutých teplotách.

