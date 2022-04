Zdroj: pixabay.com Exveľvyslanec naznačil to NAJHORŠIE: Jadrový útok Ruska nemôžeme vylúčiť! Bývalý britský veľvyslanec v Rusku mrazivo úprimne prehovoril o tom, aký scenár nás ešte môže čakať zo strany Ruskej federácie. 19. apríl 2022 Správy Zo zahraničia

Bývalý britský veľvyslanec v Rusku Tony Brenton v utorok uviedol, že vojna na Ukrajine je momentálne v „rozhodujúcej fáze“ a použitie jadrových zbraní Ruskom „nemožno úplne vylúčiť“. Vyjadril sa v rozhovore pre stanicu Sky News.

Dlhotrvajúca vojna?

Podľa Brentona by ruské jednotky mohli v Donbase na východe Ukrajiny uspieť, čo by im poskytlo „obrovskú vyjednávaciu výhodu“, ktorú by mohli použiť pri budúcich rozhovoroch, alebo by sa mohli znova zamerať na hlavné mesto Kyjev.

Podľa bývalého veľvyslanca je pravdepodobnejšie, že bitka sa „zasekne“ a obe strany čaká „dlhotrvajúca vojna“.

Putinova premena

Pri spomienke na svoje predchádzajúce skúsenosti s ruským prezidentom Vladimirom Putinom Brenton povedal: „Ako si ho pamätám, je to veľmi schopný, sústredený, nie veľmi milý vodca Ruska – poháňaný túžbou urobiť Rusko opäť veľkým.“ Opísal ho tiež ako človeka, ktorý síce vedome riskoval, ale predtým si to veľmi starostlivo zvážil.

„Je jasné, že Putin, s ktorým máme teraz do činenia, je v niektorých podstatných ohľadoch odlišný. Podstúpil obrovské riziko tejto vojny,“ povedal bývalý veľvyslanec moderátorke stanice Sky News Kay Burleyovej.

Jadrová hrozba

Podľa Brentona sa zdá „veľmi nepravdepodobné“, že by mohol Putin vyhrať za podmienok, ktoré si stanovil.

„Niekoľkokrát hovoril o použití jadrových zbraní, čo by bola veľmi veľká hranica, ktorú by musel v takom prípade prekročiť, ale úplne by som to nevylúčil, keby sa mu veci veľmi pokazili,“ dodal.

