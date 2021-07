Zdroj: TASR/Jakub Kotian Fantastický úspech slovenskej atletiky: Zapletalová majsterkou Európy! Slovenská atlétka Emma Zapletalová sa stala majsterkou Európy do 23 rokov na 400 metrov prekážok. 10. júl 2021 Šport Ostatné športy

10. júl 2021 Šport Ostatné športy Fantastický úspech slovenskej atletiky: Zapletalová majsterkou Európy! Slovenská atlétka Emma Zapletalová sa stala majsterkou Európy do 23 rokov na 400 metrov prekážok.

V sobotňajšom finále v Tallinne zabehla časom 54,28 sekundy slovenský rekord (doteraz 55,19) aj rekord šampionátu (doteraz 54,50). Druhá finišovala Španielka Sara Callegová a tretia bola Švajčiarka Yasmin Gigerová.

Zverenka Petra Žňavu získala pre Slovensko štvrté zlato v histórii ME do 23 rokov. Dvakrát sa tešil guliar Mikuláš Konopka (1999, 2001) a pred štyrmi rokmi triumfoval šprintér Ján Volko na 200 metrov. Zapletalová tento rok splnila aj prísny limit na olympijské hry do Tokia.

Neskutočný pocit

„Je to neskutočný pocit, stále tomu nemôžem uveriť. Išla som si za tým, verila som, že mi to vyjde, ale teraz, keď sa to naozaj stalo, neviem, čo k tomu povedať. A navyše ešte k tom tomu aj taký osobák. Som prekvapená, veľmi ma to teší. Vedela som, že mám na to, aby som prelomila 55 sekúnd, a len som čakala, kedy to príde. Ale až také zlepšenie som neočakávala. Verila som v čas okolo 54,60. Súperky som nevnímala, snažila som sa bežať naplno môj vlastný beh. Som nesmierne rada, že mi po prvý raz vyšlo bez zaváhania všetkých desať prekážok,“ povedala Zapletalová na oficiálnej facebookovej stránke Slovenského atletického zväzu (SAZ).

V mužskom finále na 400 m prek. obsadil Matej Baluch siedmu pozíciu časom 51,17 s. Guliarka Natália Váleková si zlepšila osobný rekord na 14,64 m, na postup do finále však bolo potrebné vrhnúť 15,16 m. V kvalifikačnej A-skupine skončila siedma, celkovo ju klasifikovali na 15. mieste z 22 súťažiacich.

ME do 23 rokov v Tallinne

ženy – 400 m prek. – finále: 1. Emma ZAPLETALOVÁ (SR) 54,28 s – rekord SR a rekord šampionátu, 2. Sara Callegová (Šp.) 55,20, 3. Yasmin Gigerová (Švaj.) 55,25, 4. Vivi Lehikoinenová (Fín.) 55,42, 5. Janka Molnárová (Maď.) 56,63, 6. Carla Garciová (Šp.) 56,90

muži – 400 m prek. – finále: 1. Alessandro Sibilio (Tal.) 48,42, 2. Emil Agyekum (Nem.) 48,96, 3. Ramsey Angela (Hol.) 49,07, 4. Alex Knibbs (V. Brit.) 49,37, 5. Julien Bonvin (Švaj.) 49,56, 6. Alastair Chalmers (V. Brit.) 48,84, 7. Matej BALUCH (SR) 51,17

ženy – guľa – kvalifikácia (A-skupina): 7. Natália VÁLEKOVÁ (SR) 14,64 m – os. rekord, nepostúpila do finále (celkovo 15.)

Zdroj: TASR