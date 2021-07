Zdroj: TASR/Dano Veselský ZHRNUTIE pre cestujúcich s deťmi: Kedy idete do karantény a kedy nie? Kto sa musí registrovať na eHranici, kto potrebuje PCR test, kedy je nutné podstúpiť karanténu? 10. júl 2021 Magazín Cestovanie

Deti do 12 rokov sa do webovej aplikácie eHranica registrovať nemusia. Pripomína to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Platí to aj v prípade detí v sprievode pendlerov či zahraničných Slovákov do 100 km, pričom v takomto prípade nemusia mať ani negatívny test.

Osoby od 12 do 18 rokov sa registrovať musia. Stačí tak však spraviť jedenkrát, registrácia im platí do 9. augusta. Negatívny výsledok PCR testu nie je potrebný. Informovala o tom hovorkyňa ÚVZ Daša Račková.

Čo s karanténou?

Ak osoby do 18 rokov prechádzajú cez hranice výlučne so zaočkovanými členmi spoločnej domácnosti (alebo členmi spoločnej domácnosti na ktorých sa vzťahuje iná výnimka z karantény), povinnosť karantény sa na ne nevzťahuje.

Ak deti do 12 rokov prechádzajú hranice s nezaočkovanými členmi spoločnej domácnosti, nemusia sa dať po príchode na územie SR testovať na ochorenie COVID-19. Karanténa im skončí vtedy, keď ostatným členom spoločnej domácnosti.

V prípade, ak deti do 12 rokov prechádzajú hranice s členmi spoločnej domácnosti, z ktorých jeden je napríklad zaočkovaný a ďalší nezaočkovaný, deti zostávajú v karanténe s nezaočkovanými osobami.

Stačí jedna dávka

„Ak sú osoby od 12 do 18 rokov zaočkované aspoň prvou dávkou vakcíny, hľadí sa na ne ako na zaočkované osoby a po príchode na Slovensko nemusia ísť do karantény,“ podotýka Račková.

Ak osoby od 12 do 18 rokov nie sú zaočkované a prechádzajú hranice s členmi spoločnej domácnosti, z ktorých jeden je zaočkovaný a druhý nezaočkovaný, osoby zostávajú v karanténe s nezaočkovanými osobami.

Ak prechádzajú cez hranice deti do 18 rokov bez sprievodu členov spoločnej domácnosti (napríklad rodičov), nie je pre ne povinná domáca karanténa. Karanténa nie je povinná ani pre členov spoločnej domácnosti.

Ak deti do 12 rokov prichádzajú na územie SR letecky z krajín, ktoré nie sú uvedené vo vyhláške, na rozdiel od starších spolucestujúcich sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom PCR testu.

