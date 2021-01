31. január 2021 Správy Politika Fico sa pustil do akcií NAKA: Gestapácke praktiky a politická objednávka!

Expremiér si myslí, že miesto zásahu komanda mali zadržaných proste pozvať na výsluch. Veronika Remišová mu kontruje tým, že zadržaní sa priznávajú sami.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Predseda opozičného Smeru-SD a expremiér Robert Fico namieta spôsob zatýkania viacerých osôb v poslednom období. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike uviedol, že ide o gestapácke praktiky a pokyny vlády. Odmietla to vicepremiérka a ministerka pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí). Podotkla, že vo väzbe končia nominanti Smeru-SD, preto bol Fico podľa nej buď slabý premiér, pretože o ich činoch nevedel, alebo ich kryl.

Oficiálny protest

„Chceme vzniesť oficiálny protest v mene všetkých ľudí na Slovensku proti týmto gestapáckym metódam, ktorých sme svedkami,“ povedal Fico a poukázal na postup polície pri piatkovej (29.1.) akcii Mýtnik. Podotkol, že to nebolo potrebné, lebo všetci zadržaní by dobrovoľne prišli vypovedať, ak by ich o to požiadali. Išlo podľa neho o politickú objednávku, aby sa vyvážili problémy premiéra Igora Matoviča (OĽANO).

Kritizoval i vystúpenie prokurátorov, ktorí sa podľa neho len snažili presvedčiť verejnosť, že viacerí zadržaní nie sú vo väzbe len na základe výpovede takzvaných kajúcnikov.

Priznania zadržaných

„Vláda dostala mandát na to, aby očistila Slovensko od korupcie. Faktom je, že postupne vaši nominanti, jeden za druhým, končia vo väzení. Faktom je, že k týmto činom sa priznávajú oni sami,“ reagovala Remišová.

Poukázala na to, že z 18 zadržaných sa desať priznalo. Vylúčila politické motívy a zásahy vlády do akcií polície. „Buď ste boli taký slabý premiér, keď najvyšší štátny úradník, šéf finančnej správy, je obviňovaný z takýchto činov, alebo ste to vedeli, len ste to kryli,“ dodala.

Odmietla, že má vláda svojich ľudí vo vedení orgánov činných v trestnom konaní. Pripomenula, že nový šéf polície Peter Kovařík pôsobil na Úrade vlády SR za čias Fica. Verí, že bude riadiť políciu nezávisle, nestranne a policajti budú mať voľné ruky. Pripomenula tiež, že generálneho prokurátora Maroša Žilinku zvolili aj hlasmi opozície a vo vedení NAKA ostáva nominant exprezidenta polície Milana Lučanského.

Núdzový stav

Fico poznamenal, že systém výberu šéfa polície je nastavený tak, že keby Kovaříka vláda vo funkcii nechcela, nebol by tam. „Držím mu palce, považujem ho za korektného človeka, ale čo má policajný prezident s vyšetrovaním konkrétnych trestných činov,“ poznamenal v súvislosti s Kovaříkom.

Na otázku o predlžovaní núdzového stavu Remišová reagovala, že pokiaľ bude situácia s pandémiou nového koronavírusu zlá, zrejme sa bude predlžovať. O ďalšom postupe by sa podľa nej malo rozhodnúť po odbornej debate s epidemiológmi a konzíliom odborníkov. „Núdzový stav vôbec nepotrebujeme v tejto krajine,“ reagoval Fico s tým, že slúži vláde len na obmedzovanie ľudských práv. Vláda podľa neho nezvláda pandémiu. Namieta i jej kroky pri plošnom testovaní voči samosprávam.

V súvislosti s očkovaním Fico poznamenal, že kampaň vlády je orientovaná len na pozitívne stránky vakcinácie. Trvá na tom, že by malo byť očkovanie dobrovoľné.

Zdroj: TASR