Nečakane drsný útok DANKA: Bol si silný, keď sme ťa kryli!, odkazuje Pellegrinimu

30. január 2021

Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko si najnovšie zobral "do parády" lídra strany Hlas-SD, Petra Pellegriniho. Čo mu všetko odkázal?

Šéf mimoparlamentnej strany sa dostáva do formy. Už pár dní začal byť aktívny na Facebooku, kde necháva rady pre tých, ktorí aktuálne vládnu, či ich kritizuje. Najnovšie sa však Andrej Danko obul do bývalého koaličného partnera!

Nahral video

Líder SNS nahral na svojom účte na sociálnej sieti takmer päťminútové video, v ktorom sa pustil do Petra Pellegriniho. „Mrzí ma, že nehovoríš pravdu o referende. Máš úžasný Boží dar. Keď sa usmievaš, ľudia si vždy myslia, že hovoríš pravdu. No len ty a ja vieme, že vo veci referenda to tak nie je,“ začal Danko, ktorý narážal na to, že jeho strana zbiera podpisy od leta a ponúkla sa, že rozšíri petičný výbor.

„Napriek tomu som verejne vyhlásil, že sa teším, že si zvolal okrúhly stôl. Robíš to však zase tak, že sa snažíš pôsobiť, že to nie je politika, pričom si túto tému prisvojuješ. Nepochopil som, že robíš vyjadrenia, že nikto nič nerobí,“ pokračoval v monológu Danko.

„Chápem tvoju ignoráciu bývalej strany Smer. Nesmieš však zabudnúť, že bez Roberta Fica by si nebol nikdy predsedom vlády. Mrzí ma, aký slovník použil Fico a nespoznávam ho v poslednom období, ale prečo sa mu čudujeme. On ťa financoval, on ťa držal za ruku, on ťa kryl a pomáhal ti,“ povedal predseda SNS.

Spomína Drážďany

Ako je známe, Pellegrini mal v čase, keď bol premiérom, využil vládny špeciál na let do nemeckých Drážďan. Letel tam na operetu. Ani túto tému Danko nevynechal. „Bol si silný, lebo sme ťa kryli. Veľa vecí ostane medzi nami, Peter. A len ty vieš, prečo si letel do Drážďan. Dnes už skúmajú všetky lety, tak nemáš inú šancu, ako pravdepodobne povedať pravdu,“ odkazuje Danko Pellegrinimu.

„Kráľovstvo na Slovensku nemáme. No, správať sa ako Kráľ Slnko ti neprináleží a myslím si, že ani nepristane,“ zakončil Andrej Danko.

Zdroj: Dnes24.sk