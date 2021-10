Zdroj: Instagram.com/queen.plackova , TASR/Jakub Kotian , TASR/Pavel Neubauer Fico ŠOKUJE: Oni si z nás robia kozy! Komu z vlády dodávala Plačková drogy? Sulíkovi? Komu z vlády dodávala Plačková kokaín, keď si vyjednala slobodu?! S názvom tejto tlačovky dnes pred novinárov predstúpil šéf Smeru-SD Robert Fico. 6. október 2021 ELA Politika

Zdroj: Instagram.com/queen.plackova , TASR/Jakub Kotian , TASR/Pavel Neubauer

Expremiér a predseda strany Smer-SD Robert Fico sa v stredu ráno vyjadril k tomu, že influencerka Zuzana Plačková bude stíhaná na slobode.

Najvyšší súd SR sa totiž nebude zaoberať väzobným stíhaním influencerky ani jej manžela Reného Strausza, ktorí sú obvinení v rámci protidrogovej akcie Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). Pôvodne mal NS SR rozhodovať o veci vo štvrtok (7. 10.). Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry už pre nich väzbu ani nežiada, svoju sťažnosť stiahol v utorok.

Robia si z nás kozy…

Fico na úvod povedal, že sa „nám veľmi ťažko hľadajú slová na to, čo sa deje“ a neodpustil si expresívny výraz: „Oni si z nás robia kozy!“, uviedol na úvod predseda Smeru-SD k „vládnej očiste verejnosti a boj za právny štát“.

„Včera sa pod akousi pokrývkou tajomnosti dozvedáme, že prokurátor špeciálnej prokuratúry sťahuje sťažnosť proti rozhodnutiu prokuratúry prvostupňového súdu o nevzatí týchto dvoch osôb do väzby,“ uviedol Fico.

Ako ďalej vysvetlil, toto náhle rozhodnutie špeciálneho prokurátora mu dáva milión dôvodov povedať, že sa nabúrava právny systém a ide o niečo viac.

Zopakoval, že obvinenie hovorí o desiatkach kíl narkotík a obrovskom zisku. Ide o desiatky miliónov eur. „Čo sa stalo v priebehu pár dní? Čo sa stalo s dôvodmi, ktoré prokurátor uvádzal, keď namietal, že neboli vzatí do väzby?,“ pýtal sa Fico, prečo prokurátor zmenil svoj názor.

Politici bez zreničiek

„Je verejným tajomstvom, že vo vláde sedia ľudia, ktorí milujú drogy. A budem teraz veľmi tvrdý a veľmi jasný. Prečo nemáme právo tvrdiť, že Plačková a jej manžel dodávali kokaín významným ľuďom na Slovensku? A títo významní ľudia sa naplašili a podľahli predstave, že by sa ich meno mohlo niekde objaviť a preto zabezpečili úplne smiešne, na hulváta, bez akýchkoľvek zábran, že nielen že nebola vzatá do väzby, ja jej to neželám, ale že prokurátor stiahol sťažnosť na vzatie do väzby,“ hovorí šéf Smeru.

„Tu končí akákoľvek zábava, dámy a páni. Dobre viete, že do parlamentu chodia niektorí ľudia z vlády bez zreničiek…Dobre to viete, no nenapíšete to nikto, lebo milujete túto vládu. Dobre viete o snehových večierkoch na jednej politickej strane,“ hovoril v náznakoch Fico. Z minulosti je však jasné, že narážal na šéfa liberálov SaS Richarda Sulíka, ktorého pred voľbami verejne podporovala aj Zuzana Strausz Plačková.

Zarába na opičkách?

Robert Fico zdôraznil, že pre Plačkovú a spol. platí prezumpcia neviny a nikomu väzenie neželá, zároveň ale spochybňuje jej príjmy a luxusný život, ktorým sa prezentuje:

„Snáď si nebudeme dokazovať, že niekto zarába na drahé autá tým, že si robí opičky na sociálnych sieťach.“

Na opakovanú otázku novinárov, ktorého vládneho politika myslí, povedal, že minimálne pri jednom je to verejné tajomstvo. „Dobre viete, že som raz bol v spore v tejto téme s pánom Sulíkom, keď so ho žiadal, aby šiel na drogový test. Nájdite si ten spor, o drogách v SaS-ke,“ odpovedal Fico na otázku.

K tomu, či brali kedysi členovia jeho bývalej vlády Ján Počiatek a Róbert Kaliňák drogy, sa vyjadril stručne. „Nikdy som Jana v parlamente nevidel v stave, ako tam chodí minister tejto vlády…On by si nepokazil život,“ zahlásil Fico.