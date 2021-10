8 Galéria Zdroj: Instagram.com/queen.plackova Plačkovej vyznanie na Instagrame: Slová vďaky vystriedali drsné reči o pijaviciach "Kráľovná" slovenského Instagramu sa po prepustení z vyšetrovacej väzby prihovorila svojim sledovateľom. Neváhala pritom zvoliť aj tvrdé slová. 1. október 2021 Jakub Forgács Magazín

1. október 2021 Jakub Forgács Magazín Plačkovej vyznanie na Instagrame: Slová vďaky vystriedali drsné reči o pijaviciach "Kráľovná" slovenského Instagramu sa po prepustení z vyšetrovacej väzby prihovorila svojim sledovateľom. Neváhala pritom zvoliť aj tvrdé slová.

Zuzana Strausz Plačková a jej muž René Strausz si po prepustení z vyšetrovacej väzby opäť užívajú slobodu. Dôkazom je aj fakt, že „kráľovná“ slovenského Instagramu začala opäť prispievať na obľúbenú sociálnu sieť, kde sa okrem iného vyjadrila aj ku svojmu zadržaniu.

„Chcela by som sa poďakovať všetkým ľuďom, ktorí pri nás stáli, stoja a veria v nás. Chcem vám fakt od srdca poďakovať,“ začala svoje rozprávanie v príbehu na Instagrame.

„Samozrejme, že pijavice, to tu vždycky bolo, bude aj je,“ povedala.

„Myslím si, že najväčšia ľudská radosť je, keď sa niekomu stane niečo zlé a môžu sa z toho tešiť. To sme my, typické Slovensko,“ hovorí v príspevku Plačková. Ako dodala, postupne sa bude vyjadrovať aj k ďalším veciam, no ľudí zároveň poprosila o pochopenie, že si po ťažkých dňoch potrebujú oddýchnuť.

FOTO: ilustračné

8 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk