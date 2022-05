Zdroj: TASR/Dano Veselský Fico ukázal prstom: Viete, kto je NAJČASTEJŠÍM porušovateľom ľudských práv na Slovensku? Robert Fico poukázal aj na možný únik informácií z polície. Ako na expremiérove slová reagoval Boris Kollár? 15. máj 2022 Politika

15. máj 2022 Politika
Fico ukázal prstom: Viete, kto je NAJČASTEJŠÍM porušovateľom ľudských práv na Slovensku?

Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár chce otvoriť otázku porušovania ľudských práv zo strany sudcov pri ich rozhodovaní. V diskusnej relácii TA3 V politike uviedol, že s touto témou chce prísť na pondelkovú (16. 5.) koaličnú radu. V diskusii sa stretol spolu s predsedom Smeru-SD Robertom Ficom.

Trikrát a dosť

Kollár poukázal na to, že v parlamente silnejú hlasy, aby sa riešili množiace sa prípady, keď ústavný súd, prípadne európske inštitúcie konštatujú porušovanie základných ľudských práv pri rozhodovaní justičných orgánov. „Toto je vážna vec a ak sa to v prípade jedného sudcu stane opakovane, buď to robí naschvál, alebo je nekompetentný, oboje je neprijateľné,“ skonštatoval.

Takéto prípady by sa podľa neho mohli riešiť v súlade s princípom trikrát a dosť. Sankciou pre sudcu by mohlo byť podľa neho preradenie na nižší stupeň súdu.

„Viete, kto je najčastejším porušovateľom ľudských práv na Slovensku? Najvyšší súd SR a sudca Kliment,“ poznamenal predseda Smeru-SD Robert Fico.

Fico poukázal aj na možný únik informácií z polície. „Prezident Policajného zboru, ktorý o tom nemá čo vedieť a už vôbec nemá o tom čo rozprávať, pred najvyššími ústavnými činiteľmi hovoril, že sa pripravuje obrovská bezpečnostná akcia,“ priblížil. Kollár reagoval, že v tejto veci požiadal premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) zvolať bezpečnostnú radu štátu.

Fico: Vyhráme voľby

Pri aktuálnej situácii v koalícii sa Kollár vrátil k výstupom po neschválení súhlasu s vydaním Roberta Fica do väzby. Kritizuje postoj strany SaS, ktorá podľa neho spustila kampaň proti hnutiu OĽANO a jeho lídrovi Igorovi Matovičovi. „Ak chce Richard Sulík povaliť vládu, nech to povie otvorene a priamo,“ doplnil. Na adresu poslankýň Romany Tabák a Kataríny Hatrákovej, vylúčených pre dané hlasovanie z klubu OĽANO, povedal, že bude rád, ak neprejdú do opozície. Deklaroval, že v Sme rodina majú dvere otvorené.

Fico svoje obvinenie vníma ako účelové, ide podľa neho o politický boj, ktorého cieľom je zatvoriť opozičného lídra. Zdôrazňuje, že na to bude reagovať robením ešte tvrdšej opozičnej politiky. „My chceme vyhrať a vyhráme parlamentné voľby,“ dodal.

Postavia kandidátov?

Hnutie Sme rodina nepostaví svojho kandidáta do prezidentských volieb v roku 2024. Vyhlásil Kollár. „Uvidíme, kto sa prihlási,“ uviedol ďalej na otázku podpory Sme rodina.

\Fico, naopak, potvrdil, že jeho strana bude mať vlastného kandidáta. „Bude proslovenský, sociálne orientovaný, taký, ktorý vníma členstvo v Európskej únii ako partnerstvo, nie podriadenosť,“ zdôraznil.

Presvedčia Sulíka?

Cestou k dohode celej koalície v rámci schvaľovania protiinflačného balíčka by mohlo byť spoločné rokovanie a dohoda vlády so spoločnosťami, ktorých nadmerné zisky majú byť zdanené. Myslí si to predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár. V diskusnej relácii TA3 V politike povedal, že ústretový postup firiem by mohol zmeniť aj postoj Richarda Sulíka a strany SaS.

„Som presvedčený, že by pomohlo, ak by sme to len tak nenariadili, ale sa s firmami vrátane bankového sektora stretli a dohodli sa na tom, koľko a akým spôsobom môžu v týchto ťažkých časoch prispieť. Verím, že aj firmy budú ústretové,“ zdôraznil Kollár. „Toto by mohlo presvedčiť aj Richarda Sulíka, ktorý ich v rámci svojej politiky legitímne bráni,“ povedal Kollár.

Spolu so svojím kolegom v diskusii, predsedom Smeru-SD a poslancom parlamentu Robertom Ficom sa zhoduje v tom, že okrem zdanenia nadmerného zisku bohatých firiem by sa mal opätovne zaviesť bankový odvod.

Fico je dokonca za to, aby bol tento odvod aj trojnásobne vyšší ako v minulosti. „My v každom prípade musíme hľadať zdroje tam, kde sú, a musíme ich poskytnúť rýchlo,“ uviedol o nutnosti opatrení proti zdražovaniu. Uistil, že za zdanenie nadmerných ziskov a bankový odvod jeho strana v parlamente zahlasuje, bude však proti tomu, ak by sa mali prostriedky na protiinflačný balíček negatívne dotknúť príjmov samospráv. „Za toto nikdy nebudeme hlasovať, aby sa bralo samosprávam. Tie nebudú mať potom inú možnosť, ako zvyšovať miestne dane,“ upozornil Fico na jeden z krokov, ktoré avizovali samosprávy ako vynútenú reakciu na nižšie príjmy pre mestá a obce.

