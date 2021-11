Zdroj: Facebook.com/SMER - SD Fico: Vláda nemôže robiť opatrenia na štýl „aj ma pusti, aj ma trošku pomiluj“ Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) by mal z funkcie odísť a nahradiť by ho mal "tvrdý manažér". 24. november 2021 Politika

24. november 2021 Politika Fico: Vláda nemôže robiť opatrenia na štýl „aj ma pusti, aj ma trošku pomiluj“ Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) by mal z funkcie odísť a nahradiť by ho mal "tvrdý manažér".

Vyhlásil to šéf Smeru-SD Robert Fico. Lengvarský podľa neho nemá politickú podporu najmä od lídra OĽANO a vicepremiéra Igora Matoviča, ktorý ho zosmiešňuje.

Politická handra

Podľa Fica nemá význam podávať návrh na odvolanie Lengvarského či celej vlády. Smer-SD žiada, aby premiér Eduard Heger (OĽANO) i minister zdravotníctva prišli do pléna Národnej rady (NR) SR vysvetliť opatrenia a diskutovať o nich.

„Pokiaľ ide o boj proti pandémii, najzodpovednejší je minister zdravotníctva, nad ním je politicky zodpovednejší už len predseda vlády,“ skonštatoval Fico na stredajšej tlačovej konferencii v parlamente.

Považuje za smiešne a ponižujúce, ako sa k Lengvarskému správa Matovič, ktorý robí z ministra „obyčajnú politickú handru“.

„Na ministrovi vidieť, že sa nevie pohnúť z miesta, nemá politickú podporu, ak sa Matovič dobre nevyspí, nič nie je. Minister zdravotníctva by mal hodiť uterák do ringu a mal by dať priestor na to, aby koalícia začala uvažovať, koho nominuje na tento post,“ vyhlásil Fico.

V lete hovorili inak

Šéf Smeru-SD tiež kritizoval, že poslanci odmietli ich návrh, aby prišiel premiér na rokovanie NR SR a predniesol poslancom základné informácie o riešení pandémie a nových opatreniach.

Treba podľa neho konfrontovať Hegera a Lengvarského s ich vyjadreniami z leta, keď tvrdili, že sú pripravení na tretiu vlnu a žiadny lockdown nebude. Parlament by mal podľa Fica rokovať na aktuálnej schôdzi len o návrhoch súvisiacich s pandémiou, sú pripravení stiahnuť aj svoje návrhy.

Z aktuálneho návrhu, s ktorým išli dnes koaličné poslanci na rokovanie vlády zatiaľ vyplýva, že bude lockdown. Dolaďujú sa detaily či dvoj alebo trojtýždňový.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) obhajuje otvorené školy. Poukázal na to, že okrem škôl bude možné chodiť aj do práce a pracujúcich je štyrikrát viac ako žiakov, navyše, sú starší a rizikovejší. V tomto prípade poukázal aj na väčšiu mobilitu. Zároveň na sociálnej sieti tvrdí, že v školách je fixná skupina ľudí.

Opatrenia ako mačkopes

Ak podľa Fica platí, že deti dnes patria ku skupinám, ktoré najviac roznášajú covid, tak „mamička s tatinkom na homeoffice budú doma variť a budú čakať na detičky, ktoré donesú domov covid… Tá vláda nemá vnútornú integritu. A z toho vznikne mačkopes,“ hovorí k nelogickým opatreniam.

Lockdown podľa šéfa Smeru nie je najsprávnejšie riešenie. „Sú to polovičaté a zlé riešenia, ktorú budú viesť k ešte horším výsledkom.“

Fico sa obáva, že to nebude 14-tisíc obetí covidu, ale o chvíľu 20-tisíc. „Musia to robiť poriadne. Ak to chcú robiť populárne, že ako sa hovorí ´aj ma pusti, aj ma trošku pomiluj´, to nejde. Potrebujete mať rozhodnutia, ktoré jednoducho fungujú,“ uviedol Fico.

Zdroj: TASR