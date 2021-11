Zdroj: TASR/Milan Kapusta Takto sa „VYPNE“ Slovensko: Dva týždne zákaz vychádzania, ÚĽAVY pre zaočkovaných Unikli pripravované opatrenia, ktorými sa budeme riadiť už od štvrtka respektíve piatka. Čo teda hrozí Slovákom počas najbližších dvoch týždňov? 23. november 2021 han Zo Slovenska

23. november 2021 han Zo Slovenska Takto sa „VYPNE“ Slovensko: Dva týždne zákaz vychádzania, ÚĽAVY pre zaočkovaných Unikli pripravované opatrenia, ktorými sa budeme riadiť už od štvrtka respektíve piatka. Čo teda hrozí Slovákom počas najbližších dvoch týždňov?

Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Denník N prišiel s informáciami o lockdowne. Vláda sa dohodne na konkrétnych opatreniach zajtra, ale tie prioritné by sa už nemali meniť. Dôležité je, že zavretie krajiny bude trvať nie tri, ale len dva týždne.

Čo čaká Slovensko?

„Školy by sa nemali plošne zatvárať a aspoň časť podnikateľov by mala v súvislosti so sprísnenými opatreniami dostať odškodnenie,“ píše portál Denníka N. Podľa nich sú práve toto hlavné myšlienky predbežného kompromisu, na ktorom sa v pondelok večer dohodli koaličné strany. „Základ sa meniť nemá, detaily možno ešte áno. Opatrenia by mala schváliť v stredu vláda a platiť by mali už od štvrtka či piatka,“ uvádza spomínaný web.

Pôjde tak o čiastočný lockdown. „Súčasťou neho má byť aj zákaz nočného vychádzania a uzavretie celého sektora hotelov, reštaurácií či kaviarní a barov, ale aj kaderníctiev či fitnescentier,“ konštatuje www.dennikn.sk. Nie je však teraz jasné, či nové pravidlá umožnia takzvaný okienkový predaj jedál z reštaurácií.

Do práce a obchodov

Bude povolené sa pohybovať len do zamestnania, do školy alebo na nakupovanie v tých obchodoch, ktoré zostanú otvorené. Pre nezaočkovaných však bude nákup obmedzený len na esenciálne obchody, čiže potraviny, lekárne a drogérie. „Zaočkovaní by mali dostať možnosť navštevovať aj iné predajne či obchodné centrá,“ dodáva web.

Vláda má mať pripravený aj plán na odškodňovanie tých prevádzok, ktoré budú musieť mať zatvorené.

Režim OTP (očkovaní-testovaní-prekonaní) by sa mal prísne kontrolovať pri vstupe do práce. Rovnako aj žiaci a školáci by sa mali sami testovať.

FOTO: ilustračné

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Ďalšie zaujímavosti, novinky a správy z regiónov klikajte na: Bratislava24, Trnava24, Nitra24, Trenčín24, Bystrica24, Košice24, Poprad24, Prešov24, Žiar24, Považská24, Rožňava24, Michalovce24, Žilina24.

Zdroj: Dnes24.sk