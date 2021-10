Zdroj: Reprofoto TV JOJ Fico ZOSTRA Hegerovi: Ísť s ním do diskusie? Veď ten NEBORÁK nevie ani tri vety povedať! V poslednom politickom dueli trojnásobného a súčasného premiéra bolo veru dusno. Robert Fico a Eduard Heger sa aj pochytili. Kedy ich uvidíme opäť spolu? 13. október 2021 ELA Politika

13. október 2021 ELA Politika Fico ZOSTRA Hegerovi: Ísť s ním do diskusie? Veď ten NEBORÁK nevie ani tri vety povedať! V poslednom politickom dueli trojnásobného a súčasného premiéra bolo veru dusno. Robert Fico a Eduard Heger sa aj pochytili. Kedy ich uvidíme opäť spolu?

Najmä nedeľa patrí na Slovensku už tradične politickým diskusiám naprieč všetkými televíznymi stanicami. Je všeobecne známe, že do debaty, resp. duelu s ostrieľaným Robertom Ficom, sa jeho politickí rivali veľmi nehrnú. A keď aj, o napätie či slovné prestrelky je takmer vždy postarané.

Heger sa pustil do Fica

Nič si nedarovali v politickom dueli, naposledy v marci tohto roka, trojnásobný premiér a predseda Smeru-SD Robert Fico a vtedy ešte minister financií a nádejný nový premiér (vo funkcii od 1. apríla 2021, pozn. red.) Eduard Heger. Na záver relácie TV JOJ Na hrane sa obaja politici riadne pochytili, pričom problém utíšiť ich mala aj moderátorka.

Témou bola hospodárska kríza. „Ste trojnásobný premiér a neviete vymenovať spôsoby pomoci… Relácia beží už 30 minút a neboli ste schopný povedať ani jedno riešenie krízy,“ pustil sa ostro Heger do Fica, pričom mu viackrát pripomenul, že je trojnásobný premiér.

„Pán minister, máme totálne rozbitú vládu…,„ povedal Fico, keď sa po niekoľkominútovom monológu Hegera dostal k slovu. No, to mu nevydržalo dlho a Heger rozčúlene pokračoval: „Opakujete? Niečo nové poviete? Už 40 minút opakujete dookola tie isté vety. Očakával by som, že trojnásobný premiér príde pripravený, som sklamaný,“ zakončil Heger.

Neborák Heger

Prečo sme odvtedy v podobnom zoskupení nevideli spomínaných politikov? A prečo súčasný premiér ešte nebol v žiadnom televíznom dueli? Mediálny poradca premiéra Eduarda Hegera poskytol rozhovor Denníku N aj na túto tému. Podľa neho je ísť do politického súboja s Ficom pri jeho spôsobe komunikácie komplikované.

„Na Slovensku nemáme štandardnú opozíciu. Tu nie sú sociálni demokrati s rozdielnym prístupom k verejným financiám či reguláciám zo strany štátu. Tu sú populisti s veľmi špecifickými záujmami, ktoré sú podľa môjho názoru mimo verejného záujmu,“ povedal pre Denník N Ivan Štulajter.

Fico si na dnešnej tlačovke nenechal ujsť štipľavý komentár aj na tieto slová poradcu Hegera. Rozrečnil sa o neschopnosti tejto vlády a spomenul, že dnes do 12. hodiny dostali prednostovia okresných úradov a riaditelia úradov pokyn, že musia prepustiť desať percent ľudí. „To je zrada na národe,“ uviedol.

Radšej pôjdem na čapicový protest…

Vzápätí dodal: „Nemám chuť to robiť a ani som to nikdy nerobil, aby som vyzýval toho neboráka Hegera na nejaké súboje… A veľmi ma potešilo, keď mi Heger odkázal cez svojho mediálneho poradcu, že do žiadneho mediálneho súboju so mnou nepôjde, lebo mám špecifickú formu komunikácie. To čo je prosím vás? To sú tie argumenty, ktoré mám? Ak si niekto myslí, že mne nechýba nič iné, ako si v nedeľu sadnúť s neborákom, ktorý nevie povedať tri súvislé vety, a ktorý všetko číta z počítača, lebo mu to tam píšu jeho poradcovia v priamom prenose, tak mám aj dôležitejšie veci,“ odkázal trojnásobný premiér Hegerovi.

Zároveň pozval ľudí už túto nedeľu 17. novembra do Rimavskej Soboty na ohlásený „čapicový protest“. „A toľko budeme tými čapicami, šálmi a šatkami mávať, až túto bandu odtiaľ vyženieme, lebo my už ich môžeme nazvať, že to je praobyčajná banda, ktorá zradila tento národ,“ uviedol Fico.