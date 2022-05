2 Galéria Zdroj: foodpanda.sk foodpanda: Rýchlosť doručenia nesmie ísť na úkor bezpečnosti Medzi profesie, pri ktorých sú nároky na ochranu a bezpečnosť nepochybne vyššie, patria kuriéri. Do ich dennej rutiny patrí: presun bez ohľadu na počasie či náročnosť cestnej premávky, manipulácia s tovarom, úzky kontakt so zákazníkmi. 5. máj 2022 Tlačové správy

5. máj 2022 Tlačové správy foodpanda: Rýchlosť doručenia nesmie ísť na úkor bezpečnosti Medzi profesie, pri ktorých sú nároky na ochranu a bezpečnosť nepochybne vyššie, patria kuriéri. Do ich dennej rutiny patrí: presun bez ohľadu na počasie či náročnosť cestnej premávky, manipulácia s tovarom, úzky kontakt so zákazníkmi.

V ostatnom pandemickom období nastal rapídny nárast dopytu po doručovateľských službách: portál Profesia v treťom štvrťroku minulého roka evidoval rekordných 347 pracovných ponúk pre kuriérov, pričom priemerne na jednu ponuku reagovalo 26 uchádzačov. „My si vo foodpande uvedomujeme, že bezpečnosť je pri práci kuriérov základ. Od momentu, keď s nami začnú spolupracovať, ich vedieme k tomu, aby dodržiavaním nášho kódexu i všeobecne platných pravidiel chránili seba, ako aj všetkých účastníkov cestnej premávky, kde sa ich práca koncentruje najviac,“ hovorí Petr Polišenský, Head of Operations, foodpanda SK.

Bezpečnosť musí byť prvá

Nadväzovanie nových spoluprác s reštauráciami a rozširovanie ponuky spôsobuje dopyt po kuriéroch. foodpanda do svojich radov neustále naberá. Aktuálne vekové rozpätie kuriérov v ich flotile je od 18 do 67 rokov. Prácu kuriéra preferujú muži – je ich 72 percent. Od študentov po dôchodcov. V poslednom období sa predovšetkým v Košiciach a Prešove výrazne navýšil počet kuriérov ukrajinskej národnosti, ktorým foodpanda tiež ponúka možnosť zamestnať sa.

Kuriér vo foodpande má možnosť zvoliť si jemu vyhovujúci spôsob prepravy. Ak sa rozhodne pre automobil, môže si vybrať, či bude jazdiť na vlastnom vozidle, alebo v aute foodpandy. V druhom prípade určite stojí za zmienku, že všetky vozidlá foodpandy sú vybavené SOS tlačidlom, ktoré v prípade nehody privolá záchranné zložky namiesto kuriéra, rýchlejšie než akýkoľvek svedok havárie. Bonusom pri firemných autách foodpandy je aj ich ekologický rozmer – LPG pohon – ktorý výrazne znižuje množstvo emisií.

Každý kuriér je pri nástupe preškolený „kódexom dopravcu“, ktorého časť je venovaná dodržiavaniu dopravných predpisov. „Kuriér nesmie v rámci snahy o dodržiavanie čo najkratšieho času doručenia ohrozovať ďalších účastníkov cestnej premávky, prekračovať povolenú rýchlosť, či jazdiť bez zapnutého bezpečnostného pásu. Svoju jazdu musí tiež výhradne prispôsobiť aktuálnemu počasiu,“ dopĺňa P. Polišenský.

Kuriéri aj z pohľadu odborníkov

Čo je správna jazda, vysvetľuje Lucia Solomon, inštruktorka v škole bezpečnej jazdy: „Kuriéri by mali správne sledovať premávku nielen priamo pred sebou, ale aj viac vpredu. Mali by myslieť na mŕtve uhly veľkých áut. Ak sa dá, mali by jazdiť tak, aby v spätnom zrkadle vždy videli oči vodiča. Mali by jazdiť čitateľne a priamočiaro, aby ich jazda bola predvídateľná. Kuriéri na bicykli či motorke sú oveľa zraniteľnejší, a preto musia byť opatrnejší. Nikdy by sa nemali spoliehať, že sú na hlavnej ceste. Musia byť schopní predvídať riziká, ktoré im od ostatných hrozia. Musia dbať na svoju viditeľnosť a jazdiť so správnym svietením, vrátane reflexných prvkov. A, samozrejme, mali by byť ohľaduplní a jazdiť tak, ako očakávajú aj od ostatných,“ vysvetľuje L. Solomon.

Skúsený dopravný analytik Jozef Drahovský považuje povolanie kuriéra za špecificky náročnejšie než iné povolania vodičov, u ktorých je znalosť a dodržiavanie dopravných predpisov nutnosťou. „Vozidlo kuriéra musí byť v perfektnom stave. Väčšina dopravných prostriedkov, ktoré kuriéri denne používajú, už po 4 rokoch v kilometroch a počte štartov odjazdí celú svoju životnosť,“ tvrdí J. Drahovský.

„Okrem iného sú na kuriéra kladené požiadavky doručenia zásielky na všetky adresy, aj na tie, ktoré navigácie nesprávne navigujú, alebo na tie, ktoré nemajú doriešené parkovanie pre služby,“ upozorňuje J. Drahovský. P. Polišenský dopĺňa, že aplikácia foodpanda kuriéra v danom momente automaticky naviguje najrýchlejšou cestou na miesto určenia, pričom kuriér si môže sám vybrať z rôznych platforiem, ktoré ho k zákazníkovi dovedú.

Bezpečnosť práce kuriéra má aj iný rozmer. „Ak sa v priebehu smeny kuriéra vyskytne viacero platieb v hotovosti, tak sú na kuriéra kladené nároky aj ako na doručovateľa finančných prostriedkov. Obozretnosť je preto namieste,“ dodáva J. Drahovský. Ďalší príklad uvádza aj P. Polišenský: „Kuriéri by si mali osobitne dávať pozor na únavu. Robia viacero činností naraz, preto by mali dbať na prestávky. Zásadou je, aby na svoju smenu nastupovali oddýchnutí a počas nej si našli čas aj na jedlo a dostatok tekutín.“

Chcete okúsiť prácu kuriéra? S foodpandou aj pešo

Sieť kuriérov pre foodpandu je otvorená pre ďalších záujemcov. Už od mája budú vítaní najmä cyklokuriéri, respektívne peší kuriéri na „krátke špičky“ – v čase zhustených poludňajších a večerných objednávok. Sympatickou možnosťou je práve možnosť pešej roznášky. Pešia roznáška určite nie je na úkor rýchlosti. „Aj v prípade pešieho kuriéra je rýchlosť doručenia garantovaná, keďže jeho akčný rádius pre doručenie objednávky je do vzdialenosti 1,5 km,“ ozrejmuje P. Polišenský.

foodpanda na Slovensku rastie

foodpanda v rámci svojich služieb ponúka Slovákom donášku jedla z reštaurácií, ale aj čoraz obľúbenejšiu donášku nákupu rôznych tovarov, a to z vlastných pandamarketov, ako aj zo siete partnerských prevádzok Tesco expres, Žabka, Hiva. K desiatim slovenským mestám, v ktorých foodpanda od začiatku funguje – Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra, Žilina, Martin, Banská Bystrica, Poprad, Prešov, Košice – pribudli nové lokácie na donášku jedla z reštaurácií. Ide o mestá Pezinok, Šamorín, Dunajská Streda a okolie, Malacky, Senec a okolie, Bardejov, Rožňava a Michalovce. Od začiatku tohto roka zaznamenala foodpanda 30-percentný nárast aktívnych reštaurácií. K trom bratislavským pandamarketom má v dohľadnom období pribudnúť v poradí štvrtý.

Víziou foodpandy pre najbližšie obdobie zostáva rozširovanie lokalít, v ktorých ponúka svoje služby. Takisto neustále pracuje na skracovaní času donášky, kde je cieľom doručovať do 30 minút. foodpanda neustále vylepšuje celý logistický systém – know-how materskej skupiny Delivery Hero – a jej cieľom je dostať čas doručenia pod 30 minút. Konečný určite nie je počet reštaurácií a obchodov, z ktorých je možné nechať si doručiť nákup až k dverám. Do rodiny prémiových reštauračných zariadení najnovšie pribudli v Bratislave Aloha Poké Bar a Basilico.

Viac informácií nájdete na stránke www.foodpanda.sk alebo na www.press.foodpanda.sk. V prípade záujmu o partnerstvo a nadviazanie spolupráce nájdete dôležité informácie na stránkach https://info.foodpanda.sk/partneri alebo https://info.foodpanda.sk/spolupraca/, alebo https://info.foodpanda.sk/obchody/.

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Galéria

Zdroj: FOOD PANDA