3 Galéria Zdroj: pixabay.com FOTO len pre silné povahy: Rusi zaútočili na stajne, zaživa uhoreli desiatky koní Vojnovým konfliktom na Ukrajine trpia aj nevinné zvieratá. Väčšina ustajnených koní nemala najmenšiu šancu prežiť. 23. marec 2022 Barbara Dallosová Správy Zo zahraničia

23. marec 2022 Barbara Dallosová Správy Zo zahraničia FOTO len pre silné povahy: Rusi zaútočili na stajne, zaživa uhoreli desiatky koní Vojnovým konfliktom na Ukrajine trpia aj nevinné zvieratá. Väčšina ustajnených koní nemala najmenšiu šancu prežiť.

Vojnový konflikt na Ukrajine trvá už takmer mesiac a napätie neustáva. Každý deň prichádzajú od našich východných susedov ďalšie správy o bojoch a ostreľovaní. Ľudí šokujú najmä prípady, kedy sa cieľom útokov stávajú nemocnice, školy či obytné štvrte, v ktorých žijú civilisti.

Zahynuli desiatky koní

Obeťami konfliktu sú však aj zvieratá. Ako informoval oficiálny účet Ukrajiny na Instagrame, ruská armáda v uplynulých hodinách podpálila stajňu v Hostomeli neďaleko hlavného mesta Kyjev. V objekte sa v tom čase nachádzali desiatky koní. Zachrániť sa podarilo len niekoľkým z nich.

„Väčšina z 32 koní vnútri uhorela zaživa. Niektorým z nich sa podarilo ujsť,“ ozrejmuje Ukrajina.

Podľa majiteľky stajne ju ešte pred požiarom ruskí vojaci vyzvali, aby opustila dom a vyhrážali sa, že všetky kone usmrtia zastrelením.

Ukrajinské úrady na svojom účte zverejnili aj fotky stajne po útoku. Nájdete ich v priloženej galérii, no upozorňujeme, že niektoré zábery nie sú vhodné pre slabšie povahy.

Útek s domácimi miláčikmi

Mnohí Ukrajinci, ktorí prekračujú naše hranice na úteku do bezpečia, so sebou berú aj domácich miláčikov. Časť z nich putuje do dočasného núdzového tábora v Humennom. Tu do polovice marca prijali desiatky psov, niekoľko mačiek a dokonca aj zajaca.

Zvieratá sú spolu so svojimi majiteľmi ubytovávané vo vyhrievaných stanoch. V rámci humanitárnej pomoci je pre domácich miláčikov v tábore k dispozícii aj krmivo, klietky, pelechy, búdy a mačacie záchody.

Problém s ubytovaním

Problém môže pre utečencov so zvieratami nastať pri hľadaní ubytovania. Sloboda zvierat upozorňuje na prípady, kedy už bolo ubytovanie u Slovákov dojednané, tí však cúvli, keď zistili, že ukrajinské rodiny k nim putujú aj so psom či mačkou.

„Za uplynulé dni sme čelili niekoľkým prípadom, kedy boli ubytovatelia schopní nechať stáť rodinu na ulici, pretože mala so sebou svojho štvornohého rodinného príslušníka. Takéto prípady riešime na mieste, hľadáme voľné ubytovacie kapacity medzi našimi priaznivcami,“ vysvetľuje organizácia.

Sloboda zvierat tiež pripomína, že vystresovaným Ukrajincom môže prítomnosť ich zvieratka zvýšiť pocit bezpečia.

„Na začiatok by stačilo, aby ubytovacie zariadenia aj samotní ubytovatelia ponúkali utečencom možnosť zostať so svojím zvieraťom a eliminovali tak pocit beznádeje, s ktorým sa na nás obracajú. Vieme zatiaľ o niekoľkých takýchto ubytovaniach, miesta sa v nich však veľmi rýchlo plnia. Dopyt je veľký,“ dodáva inštitúcia.

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Titulné foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk