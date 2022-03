Zdroj: TASR/Milan Kapusta Polícia sa PÝTA Slovákov, ktorí si nakrúcajú autá Ukrajincov: ZÁVIDÍTE im aj vojnu?! Každý si iste všimol, že po rozpútaní vojenskej invázie je na našich cestách oveľa viac ukrajinských áut. Často ide o luxusné vozidlá, čo mnohým Slovákom prekáža. Polícia má pre nich odkaz. 22. marec 2022 han Zo Slovenska

Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Slovenská polícia má na sociálnej sieti aj stránku Hoaxy a podvody – Polícia SR, kde poukazuje na rôzne dezinformácie, klamstvá a ako je uvedené v nadpise, aj hoaxy.

Teraz sa v polícii rozhodli, že sa pozastavia pri príspevkoch o vozovom parku našich východných susedov, ktoré sa na Facebooku začali šíriť.

Polícia začala status s týmto sloganom: „Hosť do domu, boh do domu, závidíme im aj tú vojnu?“ Tým poukazuje na to, že množstvo slovenských občanom začalo o ukrajinských luxusných autách šíriť nenávistné príspevky. "

Čím to vysvetľujú?

na Ukrajine žilo v mieri pred vojnou viac ako 40 miliónov ľudí, medzi ktorými boli aj desiatky tisíc Arabov a Afričanov a národností z celého sveta, ktorí tam pracovali alebo študovali

na Ukrajine žilo v mieri pred vojnou viac ako 40 miliónov ľudí, medzi ktorými boli aj tisíce bohatých rodín, milionárov

na Ukrajine žilo v mieri pred vojnou viac ako 40 miliónov ľudí, medzi ktorými boli bohužiaľ aj páchatelia zločinov

„Ako uvádzajú, najnovším koníčkom niektorých Slovákov sa stalo nakrúcanie luxusných vozidiel, na ktorých prišli Ukrajinci zo svojej krajiny. Aj keď je to veľmi náročne kauzálne pochopiť, musíme proste trochu potlačiť a so sebazaprením to zopakovať,“ dodali policajti na Facebooku.

V tak obrovskej krajine, ktorá má takmer 9-krát viac obyvateľov ako Slovensko sa nachádzalo viac milionárov ako na Slovensku. Ruská armáda nemá rozkazy, aby s ukrajinskými milionármi hrala spoločenské hry a neútočila na nich. Pred vojnou musia utekať všetci. Vo vojne je jedno, či máte 5 eur alebo 5 miliónov eur. Musíte utiecť preč. Takže áno, kto by to bol povedal, že ukrajinskí milionári nechceli zomrieť, nechceli žiť vo svojich vilách bez kúrenia a vody, ale vybrali sa na útek. Nielen na Slovensku ich budeme stretávať. Budú si môcť dovoliť spať v drahých hoteloch, chodiť do drahých reštaurácií, oddychovať budú na drahých dovolenkách. Ak majú napríklad svoje podnikateľské aktivity v zahraničí a na Ukrajine len žili, tak vo svojom bohatom živote môžu pokračovať neobmedzene, len si nájdu nové bývanie. Možno si postavia vilu na Kolibe a potom Slováci pôjdu fotiť aj ju, aby poukázali na… Na čo vlastne chceli poukázať? Aha, áno, že na Ukrajine žili milionári, my ich teraz tu všetkých zachraňujeme, dávame im prídavok za 69 eur a oni sú celí šťastní niekde v luxusnom hoteli, pričom Slováci triu biedu… Takto polícia zakončila svoj status.

FOTO: ilustračné

HOSŤ DO DOMU, BOH DO DOMU, ZÁVIDIME IM AJ TÚ VOJNU! SLOVÁCI OTRAVUJÚ UKRAJINCOV, NAKRÚCAJÚ SI ICH AUTÁ

