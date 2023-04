Zdroj: Facebook.com/Only in Vranov FOTO STAVBY z východu zabáva ľudí a valcuje internet! Chyba alebo zámer? Tu je ODPOVEĎ Pat a Mat je asi najčastejšie sa opakujúce spojenie v komentároch pod fotkou stavby, ktorá sa realizuje v meste na východnom Slovensku. 7. apríl 2023 TOS Magazín

7. apríl 2023 TOS Magazín FOTO STAVBY z východu zabáva ľudí a valcuje internet! Chyba alebo zámer? Tu je ODPOVEĎ Pat a Mat je asi najčastejšie sa opakujúce spojenie v komentároch pod fotkou stavby, ktorá sa realizuje v meste na východnom Slovensku.

Fotografia z výstavby nových nájomných bytov na Kalinčiakovej ulici vo Vranove nad Topľou sa na sociálnej sieti dostala do centra pozornosti. Zverejnila ju komunitná facebooková stránka Only in Vranov a väčšinu ľudí dobre pobavila.

Za všetko môžu okná, resp. v tejto fáze stavby okenné otvory a ich rozmiestnenie, keďže nie sú pod sebou. Fotka má stovky lajkov (väčšinou rehotajúcich sa) a je pod ňou tiež množstvo komentárov.

Väčšina sa baví

„Každé okno inde… Iný tvar a veľkosť. Klobúk dole majstri,“ zhodnotila Mariana. „Pat a Mat v akcii!“ pridala sa Marika. „Impresionizmus ;),“ napísal pod fotkou Ján. „Výsledok dištančného vzdelávania :D“ smeje sa Terézia. „Tak to vyzerá, akoby každé jedno podlažie robil niekto iný,“ napísal Eduard.

Niektorí dokonca neveria, že fotografia je pravá a vidia za ňou photoshop.

„Možno byty na mieru a gazdinky väčšinou chcú drez v kuchyni pod oknom. Takže, kde ktorá chce drez, podľa toho dali okno. Však náš zákazník, náš pán. No nie? :D“ snažila sa nájsť vtipné vysvetlenie Mária.

„No keby boli okná presne jedno nad druhým, nikto by si to nevšímal. Nová doba, nemusí byť všetko v rade,“ napísal Janko a práve jeho názorom premostíme k ďalšej skupine komentárov, podľa ktorých nejde o chybu zhotoviteľa stavby a ani projektanta, pričom ten to takto mal naprojektovať schválne.

Má to tak byť?

„Ľudia, to je nový moderný dizajn. Projektant to tak asi schválne naprojektoval. Je to tak v projektoch,“ odkázal prostredníctvom svojej manželky muž, ktorý na stavbe pracuje.

„Možno atypické riešenie stavby, ale typickí ľudia, nevedia, ale súdia,“ napísala Zuzana. Niektorí pripojili fotky existujúcich stavieb s podobným riešením.

„Takto je to naprojektované. Od 3. poschodia sa menila pozícia priečok v byte,“ pridal sa Tomáš s tým, že sa treba obrátiť na projektanta.

"S hodnotením by som počkal za výsledným efektom. Netreba hodnotiť neukončenú prácu. Vo všetkom. Ja v tom vidím logiku- horné a dolné poschodia sú totožné, 2. a 3. majú svoj smer,“ uviedol ďalší komentujúci.

Ide teda o chybu alebo zámer? Oslovili sme mesto a tiež zhotoviteľa stavby. Článok pokračuje na druhej strane.

