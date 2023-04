GENIÁLNE dieťa: Len 11-ročný školák má vyššie IQ ako Einstein i Hawking

Britský školák Yusuf Shah sa ako 11-ročný zaradil medzi najbystrejších ľudí na svete. V Mensa IQ teste dosiahol 162 bodov, čo je najvyššie možné skóre. Informoval o tom Yorkshire Evening Post.

Prečo sa rozhodol otestovať? 11-ročnému chlapcovi vraj hovorili spolužiaci, že je veľmi múdry. Chcel preto vedieť, či aj on patrí k top geniálnym mysliam na svete.

Žiak šiesteho ročníka Yusuf dúfa, že bude študovať matematiku na univerzite v Cambridge alebo v Oxforde. Keď sa neučí, baví ho sudoku a skladanie rubikových kociek.

Rodičia sú na svojho syna pyšní, no neberú to príliš vážne. „Aj keď ste talentovaní, musíte na sebe tvrdo pracovať,“ povedala chlapcova mama.

Yusuf má dvoch mladších bratov. Starší z nich, osemročný Khalid, vidí vo svojom bratovi vzor. Keď bude starší, chce si tiež spraviť Mensa test.

An 11 year old British boy, Yusuf Shah has a higher IQ than Albert Einstein and Stephen Hawking. In a Mensa test, the child prodigy scored 162 which is higher than the IQs of Einstein and Hawking which was around 160. pic.twitter.com/3P3mGrunVZ