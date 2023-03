Zdroj: Unsplash.com , Unsplash.com , Pixabay.com / CC0 1.0 Policajtom spadla sánka: Žena, ktorú kontrolovali na diaľnici, im UKRADLA policajné auto! Počas toho, ako muži zákona na diaľnici zaisťovali šoférkino auto, ona nastúpila do toho ich a so zapnutými majákmi sa vyparila. 18. marec 2023 TOS Zo zahraničia

Zo zahraničia

Kuriózny incident sa odohral na nemeckej diaľnici počas tohto týždňa.

V protismere

Ako informuje server TAG24, okolo tretej ráno začalo operačné riadiace stredisko dostávať hlásenia od vodičov kamiónov, že v protismere jazdí Volkswagen Golf.

Na miesto bolo preto vyslaných niekoľko hliadok. Auto našli naozaj v protismere a navyše neosvetlené.

„Za volantom sedela 29-ročná Poľka. Policajti ženu okamžite odviedli k policajnému autu, na ktorom boli zapnuté výstražné svetlá a bežal motor. Vzali kužele a núdzové svetlá, aby jej auto čo najrýchlejšie zabezpečili,“ píše TAG24.

Využila príležitosť

Vôbec im zrejme nenapadlo, že by to Poľka mohla nejak využiť. No stalo sa. Sadla za volant policajného auta a ušla.

Po ukradnutom policajnom aute sa okamžite začalo pátranie a onedlho sa Poľku inej hliadke podarilo zastaviť. Predviedli ju na policajnú stanicu.

„Testy na alkohol a drogy boli negatívne. Napriek tomu jej odobrali krv na ďalšie testovanie“ povedala tamojšia policajná hovorkyňa pre TAG24.

Má späť vodičák aj kľúče

Proti mladej šoférke je vedené súdne konanie a nemeckí dopraváci hľadajú svedkov, ktorí v stredu večer jazdili po predmetnej diaľnici.

Nateraz však Poľke nebol zadržaný vodičský preukaz a vrátili jej aj kľúče od auta. Aj keď jazdila v protismere a sadla za volant policajného auta, na ktorom odišla, na zadržanie vodičského preukazu to nestačilo.

Foto: ilustračné

