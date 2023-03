V NHL riešia PROBLÉM: Kanadský brankár si nedal dúhový dres na podporu LGBTQ+

Reimer je druhým hráčom kanadsko-americkej NHL v tejto sezóne, ktorý odmietol obliecť si na rozkorčuľovanie tento špeciálny dúhový dres. Prvým sa stal Ivan Provorov z Philadelphie Flyers.

Brankár vo svojom vyhlásení uviedol, že sa rozhodol na základe svojho kresťanského presvedčenia a dodal, že vždy sa snažil ku každému pristupovať s rešpektom a že členovia komunity LGBTQ by mali byť v hokeji vítaní.

Organizácia, ktorý stojí za touto iniciatívou s dresmi v rámci projektu „You can play“ tvrdí, že náboženstvo a rešpekt nie sú vo vzájomnom rozpore. „Sme sklamaní, keď sa náboženstvo používa ako dôvod nepodporovať našu komunitu,“ uviedla organizácia.

„Nosenie dúhových dresov, ako každý iný príležitostný dres, nie je o osobných pocitoch športovca, ale skôr gesto od tímu, že komunita je v aréne a športe vítaná,“ vysvetlili svoj postoj organizátori.

Titulné foto: archív / ilustračné

Last chance to bid on our #Pride jerseys! The auction closes tomorrow at 5 p.m. and proceeds benefit @acsteens.



