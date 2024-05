22. máj 2024 TOS Lifestyle Frederika z Ruže pre nevestu o zákulisí šou: Jednoducho musíme robiť INTRIGY Ruža pre nevestu sa blíži do finále a z hry von je aj jedna z favoritiek. Prezradila zákulisie sledovanej šou.

Reality šou Ruža pre nevestu spoznala v poslednej odvysielanej epizóde finálovú trojicu. Z hry o srdce ženícha Radka vypadli mladučká Lara a Fergie, ktorá od samého začiatku Radkovi padla do oka a bola jednou z favoritiek.

Zaujala už v samom úvode šou, kedy na zoznámenie so ženíchom prišla v maske resp. tvár si zakrývala šatkou. Chcela, aby najprv spoznal jej vnútro. Paradoxne to bola ona, s ktorou sa Radko ako prvou vášnivo bozkával, pričom to aj ona sama iniciovala.

Prezradila zákulisie

Pre Topky.sk už pred časom prezradila niečo zo zákulisia tejto šou. „Zákulisie veľmi ešte nemôžem prezrádzať, ale… No, ono je to v prvom rade šou. My jednoducho musíme robiť tie intrigy. Diváci chcú vidieť drámy, diváci chcú vidieť konflikty," prezradila na rovinu niečo, čo si mnohí diváci myslia.

„Povedzme si úprimne, kebyže tam sedkáme, štrngáme si proseccom a usmievame sa na seba, tak by to asi až také zaujímavé nebolo pre toho diváka,“ doplnila Frederika.

14-ročný vekový rozdiel

Medzi ďalšou vypadnutou Larou a Radkom je 14-ročný vekový rozdiel, takže jej vypadnutie, aj keď si so ženíchom sadli a pôsobila na obrazovkách na svoj vek mimoriadne vyspelo, sa dalo skôr či neskôr očakávať.

„Radkovi odkazujem, že mu prajem len to najlepšie a verím, že ostaneme v kontakte a budeme dobrí kamoši. Som šťastná, že som ťa spoznala, naučil si ma veľa. A taktiež sa chcem poďakovať každému, kto mi tu bol priateľom a podporoval a ďakujem všetkým, čo ste mi držali palce,“ odkázala prostredníctvom videa na Markíza.sk.

