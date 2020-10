23. október 2020 Milan Hanzel Šport Futbal Futbalový sviatok JESENE bude bez divákov: Snahu mecenáša Dunajskej Stredy stopla HYGIENA!

Nedeľňajší šláger 11. kola najvyššej slovenskej futbalovej súťaže FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava sa uskutoční bez divákov.

Rozhodol o tom Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Dunajskej Strede.

Z testovania nič nebude

Vedenie klubu zo Žitného ostrova predstavilo v stredu novinku, keď na vlastné náklady chcelo pretestovať držiteľov permanentiek na prítomnosť koronavírusu. Tí fanúšikovia, ktorým by vyšiel negatívny test, by mohli byť prítomní na tribúne MOL Arény a vidieť na vlastné oči šláger celej jesene Fortuna ligy. Stopku tejto bezprecedentnej myšlienke napokon vystavilo rozhodnutie RÚVZ v Dunajskej Strede, ktorý klubu neumožnil vykonať testovanie.

„Nakúpili sme 1500 antigénových testov a spolu s firmou Medirex sme chceli otestovať fanúšikov, ktorí by boli ochotní prísť na zápas. Opierali sme sa o nariadenie Úradu verejného zdravotníctva, ktoré hovorí o tom, že ak sa niekto preukáže negatívnym testom nie starším ako 12 hodín, môže ísť bez obmedzení na zápas. Vyzvali sme teda našich permanentkárov, aby nám dali vedieť, či sa chcú zúčastniť na stretnutí. Na ich e-mailové adresy sme následne poslali informácie o presnom čase, kedy by sa mali dostaviť na testovanie. Chceli sme ho robiť na 15 odberných miestach na čerstvom vzduchu pred štadiónom. Celý proces sme plánovali tak, aby do 20 minút od absolvovania testu prišiel každému fanúšikovi e-mail s jeho výsledkom,“ vysvetlil na online tlačovej konferencii majiteľ dunajskostredského klubu Oszkár Világi.

„Ak by mal negatívny test, dostal by na ruku neprenosnú pásku a s ňou by sa dostal až k bránam štadióna. Myslím, že štadión DAC by v ten deň bol najbezpečnejšie miesto na Slovensku. Chceli sme týmto experimentom možno aj ukázať inšpiráciu štátu, že niečo podobné by sa dalo zorganizovať nielen jednorazovo a nie iba v športe, ale trebárs aj pri kultúrnych podujatiach. Náš klub bol pripravený vyčleniť prostriedky na testovanie. Žiaľ, včera nám od RÚVZ v Dunajskej Strede prišlo nariadenie, že tento zámer nemôžeme naplniť,“ dodal.

Világi je sklamaný

Mecenáš fortunaligového lídra priznal, že ho rozhodnutie štátneho orgánu sklamalo. „Momentálne prebieha testovanie na Orave, no podobnú aktivitu na južnom Slovensku vníma štát tak, že by išlo o ohrozenie verejného zdravia. Aj keby sme to spravili možno rýchlejšie a profesionálnejšie, tak tu sa to diať nemôže. Pritom sme chceli len pomôcť ľuďom nechať sa otestovať. Som sklamaný, že tento zámer sa nám nepodarilo naplniť a myslím si, že nie som sám. Treba si uvedomiť, že koronavírus tak rýchlo nezmizne a budeme sa musieť naučiť s ním žiť. Som presvedčený, že ľudia potrebujú k životu futbal. Mentálny stav národa je rovnako dôležitý ako jeho zdravie,“ uzavrel Világi.

DAC je po desiatich kolách na čele tabuľky FL s dvojbodovým náskokom pred Slovanom Bratislava.

