22. júl 2020 Milan Hanzel Šport Futbal Hamšík pred štartom čínskej ligy: Nevie sa dočkať futbalu, ale TOTO ho znepokojuje!

Slovenský futbalový reprezentant Marek Hamšík sa už nevie dočkať štartu nového ročníka najvyššej čínskej súťaže. Má to však aj svoje "muchy".

Superliga sa po koronaprestávke rozbehne cez víkend v novom hracom formáte, pričom 32-ročný stredopoliar so spoluhráčmi z tímu Ta-lien Pro FC privítajú na úvod piaty tím minulej sezóny Šan-tung Lu-neng.

Už je tam dlho

Pôvodne sa mala sezóna v čínskej Superlige začať 22. februára, no šíriaci sa koronavírus spôsobil jej odklad. „V Číne som od 19. marca. Už je to pár týždňov, mesiacov. Sme veľmi radi, že cez víkend sa začne liga. Tvrdo sme sa pripravovali, väčšinou každý víkend sme hrali prípravné zápasy. Našimi súpermi boli druholigové tímy a stretli sme sa aj s naším rezervným mužstvom. Sme radi, že v nedeľu nastúpime na ligový duel,“ uviedol Hamšík na svojej oficiálnej webstránke.

Stále dokola to isté

Pre pandémiu sa zmenil formát súťaže, hrať sa bude v dvoch mestách – Ta-liene a Su-čou. „Bude sa hrať v dvoch skupinách po osem tímov. Tá naša u nás v Ta-liene,“ povedal Hamšík, ktorý naznačil, ako bude vyzerať život tímov počas nasledujúcich dvoch mesiacov: „Budeme všetci zavretí v hoteli. Pôjde to dookola: tréningy, zápasy, hotel, tréningy, zápasy, hotel. Bude to tak do konca základnej časti, do 28. septembra. Potom by mala nasledovať play off.“

Zdroj: Dnes24.sk/TASR