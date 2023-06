Zdroj: TASR Haščák POCHODIL na európskom súde: Zásah kukláčov v Pente vraj nebol v poriadku Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) prijal sťažnosti Jaroslava Haščáka v súvislosti so zásahom v bratislavskom sídle finančnej skupiny Penta z decembra 2020. 5. jún 2023 Správy Zo Slovenska

5. jún 2023 Správy Zo Slovenska Haščák POCHODIL na európskom súde: Zásah kukláčov v Pente vraj nebol v poriadku Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) prijal sťažnosti Jaroslava Haščáka v súvislosti so zásahom v bratislavskom sídle finančnej skupiny Penta z decembra 2020.

O situácii informoval Haščákov advokát Martin Škubla s tým, že by sa prípad mohol stať tzv. impact case, ktoré sa rozhodujú rýchlejšie vzhľadom na ich význam pre ochranu ľudských práv. Slovensko sa má podľa neho k prípadu vyjadriť do 20. septembra.

Točenie sa bludnom kruhu?

„Na základe oznámenia ESĽP a odkazov na použiteľnú judikatúru v ňom je možné predpokladať, že procesná diskusia ESĽP so slovenskou vládou a sťažovateľom bude najmä o zlyhaní štátu pri plnení pozitívneho záväzku štátu nevystavovať J. Haščáka únikom z vyšetrovania do médií vrátane nesplnenej povinnosti štátu tieto úniky riadne vyšetriť,“ povedal Škubla. Poukázal na to, že jeho klient sa z hľadiska účinných prostriedkov nápravy „točí až doteraz v bludnom kruhu“.

Ministerstvo spravodlivosti potvrdilo, že sťažnosti boli Slovensku Európskym súdom pre ľudské práva oficiálne oznámené. „Keďže ide o prebiehajúce konanie pred medzinárodným súdnym orgánom, nebudeme sa vyjadrovať k procesnej stratégii Slovenskej republiky ako žalovanej strany ani k možnému budúcemu obsahu vyjadrení Slovenskej republiky v konaní. Stanovisko štátu bude obsiahnuté v jeho vyjadreniach, ktoré budú predložené v konaní pred ESĽP,“ reagoval pre TASR Timotej Lauko z tlačového oddelenia rezortu.

Odsedel si niekoľko dní

Ozrejmil, že klasifikácia prípadu ako možný „impact case“ znamená, že môže ísť o prípad dôležitý pre rozvoj systému ochrany ľudských práv, ktorý vyvoláva nové otázky týkajúce sa výkladu a aplikácie Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. „Prípady takéhoto charakteru ESĽP riešil, samozrejme, aj doteraz, nedávno však ESĽP zaviedol určitú kategorizáciu prípadov s cieľom zefektívniť svoje procesy. Takáto klasifikácia žiadnym spôsobom neprejudikuje rozhodnutie ESĽP, v praxi má dosah iba na procesný postup ESĽP a strán konania,“ doplnil.

K zásahu ozbrojených policajtov došlo 1. decembra 2020 v bratis­lavskom Digital Parku v súvislosti s kauzou Gorila. Vtedajšieho šéfa Penty a finančníka Jaroslava Haščáka spolu s ďalšími obvinili z korupcie a legalizácie príjmu z trestnej činnosti, niekoľko týždňov bol vo väzbe. Generálna prokuratúra SR obvinenie koncom augusta 2021 zrušila. Ministerstvo spravodlivosti SR sa neskôr v mene štátu finančníkovi ospravedlnilo za nezákonne vznesené obvinenie a väzobné stíhanie. Finančníka a ďalších ľudí v súvislosti s kauzou v decembri 2022 opäť obvinili.

