5. jún 2023 Správy Zo Slovenska Harabina OBŽALOVALI za status o Putinovi: Hrozia mu tri roky za mrežami! Bývalý sudca a kontroverzná osobnosť politickej scény Štefan Harabin má problém. Spôsobil si ho statusom o ruskej invázii.

Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal obžalobu na politika a bývalého sudcu Štefana Harabina z hanobenia národa, rasy a presvedčenia a schvaľovania trestného činu. Vyplýva to z vyjadrenia hovorkyne Generálnej prokuratúry SR Jany Tökölyovej. Upozornil na to Denník N s tým, že obžaloba súvisí so statusom, v ktorom Harabin po začatí vojny schvaľoval konanie ruského prezidenta Vladimira Putina na Ukrajine.

„Na obvineného Š. H. bola prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry 1. júna 2023 podaná obžaloba na Špecializovaný trestný súd,“ priblížila hovorkyňa.

„Urobil by som presne to isté čo Putin v súvislosti s udalosťami na Ukrajine,“ napísal vlani vo februári na sociálnej sieti Harabin. Ako uvádza Denník N, hrozia mu tri roky väzenia.

Skutok kvalifikovali ako prečin hanobenia národa, rasy a presvedčenia a ako prečin schvaľovania trestného činu. Viac informácií podľa Tökölyovej Úrad špeciálnej prokuratúry v súčasnosti nebude poskytovať.

