10. apríl 2021 Zo Slovenska Heger to povedai otvorene: Prečo poveril Matoviča, aby rokoval o Sputniku V? Slovenský premiér sa zároveň vyjadril aj na margo slovenských epidemiológov a vedcov. Nezdieľal pritom kritické slová Igora Matoviča.

Rozhodnutie, aby o ruskej vakcíne Sputnik V rokoval minister financií Igor Matovič (OĽANO) je pragmatické. Uviedol to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy predseda vlády Eduard Heger (OĽANO).

Prečo Matovič?

Ako tvrdí, „ide o kontinuitu rokovaní“, keďže Matovič už s dotknutými stranami rokoval, a aj preto ho tým poveril.

Poznamenal, že ak chceme na Slovensku dosiahnuť kolektívnu imunitu, tak sa musí zaočkovať čo najviac ľudí. Viackrát poukázal na to, že na Slovensku je 500-tisíc ľudí, ktorí by sa dali zaočkovať výhradne ruskou vakcínou. Tvrdí, že im ide o to, aby občania mali prístup k čo najväčšiemu počtu vakcín, ktoré sú však zároveň aj bezpečné. Potvrdil, že za 200-tisíc vakcín Sputnik V, ktoré už sú na Slovensku, sa zaplatilo. Zmluvu k Sputniku V, ktorá je v utajenom režime, si Heger vyžiadal a chce zistiť, kde je problém.

Heger povedal, že čo sa týka návštevy Matoviča v Maďarsku, tak pri akejkoľvek návšteve zabezpečujú cestu slovenské ambasády. Myslí si, že by na takýchto cestách mali byť aj zástupcovia ambasád. Výroky poslanca OĽANO Györgyho Gyimesiho, ktorý sa na rokovaniach zúčastnil a ich úspech odôvodnil aj neprítomnosťou zástupcov slovenskej diplomacie, považuje premiér za „nešťastné“. Plánuje sa o tom s poslancom rozprávať. Budúci týždeň sa chce stretnúť aj s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivanom Korčokom (nominant SaS).

Pochvala vedcom

Na margo slovenských epidemiológov a vedcov vzniesol premiér pochvalu.

„Buďme vďační za to, akých máme kvalitných ľudí,“ poznamenal v súvislosti s kritickými výrokmi Matoviča.

Predseda vlády je rád, že sa znižujú počty nakazených a Slovensku sa v boji s pandémiou darí. V tejto súvislosti poďakoval občanom Slovenska. „Som rád, že sú tu zodpovední ľudia,“ uviedol. Vedomý si je aj silnej dôvery, ktorú dostali po voľbách v roku 2020. „Som tímový hráč a úspech tejto vlády môže byť len vtedy, keď bude súdržná a jednotná,“ uviedol predseda vlády. Tvrdí, že vidí nasadenie jednotlivých ministrov. Podľa jeho slov je vyskladaná „silná vláda“.

Uvoľnia sa opatrenia?

Ako ďalej uviedol Heger, epidemická situácia v krajine sa neustále zlepšuje. Od 19. apríla by sa mali uvoľniť opatrenia. Malo by to znamenať návrat žiakov vyšších ročníkov do škôl či otváranie interiérových prevádzok, kde je možné nosiť rúško. V stredu (14. 4.) by mala zasadnúť pandemická komisia a vo štvrtok (15. 4.) by sa verejnosť mohla dozvedieť, ako bude spoločnosť fungovať v najbližšej budúcnosti.

Pandemická komisia prerokuje aktuálny COVID automat.

„Nasledujúci týždeň budeme vedieť prvé výsledky toho, ako dopadla Veľká noc, či ľudia dodržiavali opatrenia, a podľa toho sa rozhodne, či sa od ďalšieho pondelka (19. 4.) otvoria ďalšie ročníky škôl,“ spresnil Heger.

Prehodnotenie COVID automatu bude mať vplyv aj na otváranie prevádzok. Podľa Hegera by mali dostať prednosť prevádzky, v ktorých je možné mať celý čas na tvári respirátor, čiže by sa to podľa neho nemalo týkať wellness či reštaurácií. „To by bolo ako by sme išli v plavkách do mrazu. Vo štvrtok (15. 4.) by som chcel ucelene informovať verejnosť, aby nedostávala ‚kusé‘ informácie,“ dodal Heger.

Prehodnotenie očkovania

Podľa neho by sa mal tiež prehodnotiť spôsob prihlasovania seniorov starších ako 80 rokov na očkovanie. V tejto skupine krajina eviduje najslabší záujem o vakcínu, a to pre technické ťažkosti spojené s prihlasovaním sa do takzvanej čakárne na očkovanie.

„Musíme to viac priblížiť ľuďom. Musíme tiež ukázať ľuďom, že štát robí všetko pre to, aby sa k ľuďom dostali len bezpečné vakcíny a vysvetľovať im, že iba vakcína dokáže pandémiu poraziť,“ skonštatoval premiér.

Zároveň uistil, že vláda pozorne sleduje situáciu okolo vakcíny AstraZeneca a jej súvis so vznikom krvných zrazenín. „Treba byť veľmi opatrný, v žiadnom prípade to na Slovensku nepodceňujeme,“ doplnil Heger. Spresnil, že aktuálne sa vedie diskusia ohľadom postupu pre tých, ktorí boli už zaočkovaní prvou dávkou vakcíny AstraZeneca, čo sa týka napríklad učiteľov. „Aplikačná prax prináša nové a nové poznatky, učíme sa rýchlo a budeme promptne reagovať,“ zdôraznil Heger.

