Hlas-SD trvá na tom, že miesto predsedu parlamentu patrí im: Navrhujú Richarda Rašiho

Potvrdil to minister práce Erik Tomáš v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O päť minút 12 s tým, že ak sa má otvárať koaličná dohoda, treba sa baviť o všetkých postoch.

„Hlas-SD najmä trvá na tom, že miesto predsedu parlamentu patrí strane Hlas-SD,“ zopakoval Tomáš a vyzval koaličných partnerov, aby rešpektovali platnú koaličnú zmluvu. Trvá na potrebe dohody koaličných partnerov.

Označil za nemožné, aby sa Hlas-SD a Smer-SD spojili pri voľbe s opozíciou. Tému podľa jeho slov v koalícii odložili po voľbách do Európskeho parlamentu. Poznamenal, že kandiduje aj predseda SNS Andrej Danko, ktorý sa spomína aj pri pozícii predsedu parlamentu.

„Smutné je, že druhá najvyššia ústavná funkcia nie je obsadená,“ podotkol Majerský. Ak to má byť len do eurovolieb, dá sa to podľa neho akceptovať, no dlhodobé neobsadenie pozície označil za neakceptovateľné.