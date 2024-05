9. máj 2024 Rastislav Búgel Politika Šimkovičová si chce zavolať známeho herca "na koberček": Vraj ju ŠIKANOVAL počas predstavenia Ministerka kultúry sa chce porozprávať s riaditeľom SND a aj so známym hercom.

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová a generálny tajomník Lukáš Machala sú vraj pobúrení správaním niektorých členov Slovenského národného divadla (SND). Informoval o tom server aktuality.sk.

Kým Machala hovorí o tom, že SND už dlhšie provokuje a robí „protivládne demonštrácie“, ministerka zase tvrdí, že na ňu známy herec Ľuboš Kostelný útočil počas predstavenia priamo z javiska. Machala s Šimkovičovou sa chcú porozprávať s hercom a aj so šéfom divadla Matejom Drličkom.

Chce sa s nimi porozprávať

O tom, čo sa malo stať, hovorila ministerka v rádiu Infovojna.

„Počas predstavenia kričal Kostelný v jeho postave homosexuála do mikrofónu, že nenávidí Martinu Simkovicu, nedopovedal to teda celé. Tak ja sa pýtam a budem sa pýtať aj pána riaditeľa, aj tohto konkrétneho herca, keďže je platený z peňazí štátnych, lebo je zamestnaný v štátnej inštitúcii a hrá tam, že či je toto v súlade s demokraciou,“ citujú aktuality.sk Šimkovičovú.

Hovorí o šikane

Ako dodal server, ministerka mala zisťovať, či išlo o súčasť scenára, no údajne malo ísť o hercovu osobnú iniciatívu. "Toto je šikana absolútna, politická šikana, pretože zoberme si, koľko ľudí je na jednom predstavení. Toto je politický aktivizmus a šikana. Neviem, ako by sa páčilo pánovi Kostelnému, ktorého sa budem pýtať z očí do očí, ak by sa toto robilo jeho osobe,“ dodala.

Tvrdenia ministerky sa zatiaľ nepodarilo overiť. Stať sa tak mohlo počas komédie Sme v pohode, kde Kostelný stvárňuje postavu gaya.

Herec sa odmietol vyjadriť

Čo na to hovorí samotný herec? "Nebudem sa k tomu vôbec vyjadrovať, nechcem sa zamiešať do týchto hier, ktoré sú úplne neprístojné,“ povedal pre server Kostelný.

Za riaditeľa SND Mateja Drličku, ktorý bol v zahraničí, sa vyjadrila hovorkyňa Jana Alexová: „Slovenské národné divadlo komunikuje so svojím zriaďovateľom štandardným spôsobom. Nedisponujeme žiadnymi informáciami ohľadom spomínanej komunikácie ani potenciálne rušivej časti inscenácie.“

Ešte vlani v októbri Drlička na otázku, ako by reagoval, keby si niekto počas predstavenia uťahoval z ministerky Šimkovičovej, pre Denník N povedal, že by to pre neho bola „červená čiara.“ „Pretože herec nemôže vnášať do inscenácie iné texty, ako sú napísané,“ povedal vtedy v rozhovore.

