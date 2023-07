Zdroj: pixabay.com , pixabay.com Ľudia naleteli na nechutný HOAX: Ukrajinské jednotky deťom NEODOBERAJÚ orgány! Tisíce ľudí zdieľali video, v ktorom údajná bývalá pozorovateľka Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) tvrdí, že odhalila, ako mali ukrajinské jednotky odoberať orgány deťom. 11. júl 2023 Správy Zo zahraničia

11. júl 2023 Správy Zo zahraničia Ľudia naleteli na nechutný HOAX: Ukrajinské jednotky deťom NEODOBERAJÚ orgány! Tisíce ľudí zdieľali video, v ktorom údajná bývalá pozorovateľka Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) tvrdí, že odhalila, ako mali ukrajinské jednotky odoberať orgány deťom.

OBSE uviedla, že dotyčná žena nikdy organizáciu nezastupovala, a tiež, že nemá žiadne záznamy o podobných incidentoch. TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.

Záhadná žena v uniforme

Prostredníctvom reverzného vyhľadávania loga viditeľného v pravom hornom rohu videa AFP zistila, že logo patrí online kanálu „Rusko – to som ja!“ Na kanáli zverejnili aj viac ako 50-minútový film s názvom „Nech to mama počuje. Exkluzívny film o zločinoch kyjevského režimu voči deťom z Donbasu“, z ktorého pochádza aj virálne video.

Vo videu vystupuje žena v uniforme pod menom Vera Vajmanová, ktorá údajne ako pozorovateľka OBSE zbierala v rokoch 2019 až 2022 informácie o tajných laboratóriách. Vera Vajmanová vystupovala v minulosti aj pod menom Vera Nikulina.

Zástupca OBSE pre médiá Hans Fellber-Charbonneau o Vajmanovej či Nikulinovej pre AFP uviedol, že osoby s takýmto menom nie sú vedené medzi pozorovateľmi spomedzi členských krajín OBSE. Hovorkyňa Úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR) Katya Andruszová síce potvrdila, že Nikulina sa v roku 2014 zúčastnila na Fóre mladých lídrov, ale nikdy nebola zamestnaná v žiadnej funkcii v ODIHR.

AFP kontaktovala aj osobitného zástupcu OBSE pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi s otázkami, či má organizácia vedomosť o odoberaní orgánov na Ukrajine. Ten pre AFP povedal: „Vykonali sme niekoľko interných kontrol a môžeme potvrdiť, že neexistujú žiadne záznamy ani o prípadoch odoberania detských orgánov, ani o tom, že by osoba Vera Vajmanová (Vera Nikulina) bola zamestnancom OB­SE.“

Falošné zábery

Vo videu sa nachádzajú aj ilustračné zábery slúžiace na podporenie nepravdivých tvrdení. Pôvod všetkých použitých záberov AFP vystopovala a zistila, že s tvrdeniami nijako nesúvisia.

Prvý záber zachytáva ruky osoby vo vojenskej uniforme, ako pripája kanylu. AFP pri vyhľadávaní na Yandex našla rovnakú scénu zverejnenú 2. júna 2022 na YouTube ako súčasť krátkeho videa ukrajinského kanálu Freedom UA o práci lekárov počas vojny.

Na druhom zábere, kde Vajmanová tvrdí, že vie o „podzemných laboratóriách“, je vidno ukrajinských vojakov. AFP identifikovala pôvodné video, ktoré 5. júla 2017 zverejnil pluk Azov s popisom, že zachytáva športové podujatie.

V tretej ilustračnej scéne je vidieť lekára v operačnej sále, ako vkladá plastové vrecko s niečím, čo vyzerá ako ľudské tkanivo, do chladiaceho boxu s nápisom „Ľudský orgán na transplantáciu“ v angličtine. Na chladiacom boxe je logo ukrajinského Inštitútu srdca, poprednej kardiologickej a kardiochirurgickej nemocnice.

AFP sa spojila s kardiochirurgom a riaditeľom inštitútu Borysom Todurovom. „Môžem potvrdiť, že na tomto videu som ja počas jednej z našich transplantácií. Na videu vidieť, ako odoberáme srdce od darcu a prenesieme ho do našej nemocnice – Inštitútu srdca -, aby sme ho transplantovali do tela príjemcu a zachránili mu tak život,“ uviedol v reakcii na video.

OSN reaguje

Transplantácia orgánov na Ukrajine však podľa neho podlieha prísnym štátnym kontrolám v každej fáze procesu. To zahŕňa absolútne sterilné podmienky s veľmi prísnym časovým obdobím, kedy je možné transplantovať orgán darcu. Okrem toho by mala existovať zhoda v rôznych fyzických a zdravotných parametroch medzi darcom a príjemcom, aby to fungovalo. Takže je jednoducho veľmi hlúpe myslieť si, že môžete niekomu len tak odobrať orgán, predať ho a transplantovať niekomu inému.

AFP sa na odoberanie ľudských orgánov a obchodovanie s nimi, ktorého sa vraj majú dopúšťať Ukrajinci v spolupráci so Západom, opýtala aj Misie OSN na monitorovanie ľudských práv na Ukrajine. „Nikto z členov misie OSN o niečom podobnom nikdy nepočul,“ uviedol hovorca Kris Janowski.

V súvislosti s videom sa AFP obrátila tiež na Európske centrum excelentnosti pre boj proti hybridným hrozbám (Hybrid CoE) v Helsinkách. Odborník na dezinformácie z Hybrid CoE Jakub Kalenský uviedol, že video rozhodne vyzerá ako typické prokremeľské propagandistické tvrdenie.

Organizácia La Strada International, ktorá sa zaoberá vyšetrovaním obchodovania s ľuďmi vrátane núteného odoberania orgánov, pre AFP tiež uviedla, že nemá žiadne záznamy o takýchto prípadoch.

