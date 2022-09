Zdroj: Instagram.com/sanjosesharks Hokejisti San Jose z NHL dali svetu jasný SIGNÁL: Buď pôjdeme do Prahy všetci, alebo NIKTO! Hokejisti San Jose Sharks neodcestujú na úvodné dva zápasy nového ročníka zámorskej NHL do Prahy v prípade, že ruskí hráči v ich službách nedostanú víza pre vstup na české územie. 23. september 2022 han Hokej

Vyhlásil to generálny manažér klubu Mike Grier v reakcii na snahu českej diplomacie zakázať Rusom cestu do EÚ v súvislosti s vojenskou inváziou na Ukrajine.

„Buď pôjdeme všetci, alebo nepôjde nikto,“ povedal Grier novinárom v zámorí počas prvého dňa tréningového kempu San Jose.

„Sme jeden tím. Nie je chyba hráčov, čo sa teraz deje. Neurobili nič zlé, takže si nemyslím, že by za to mali byť potrestaní. Stojíme za nimi,“ zdôraznil generálny manažér. Grier sa spolieha na vedenie zámorskej profiligy, že situáciu vyrieši a do Prahy bude môcť odcestovať kompletný tím.

Štart v Prahe

Nová sezóna NHL odštartuje 7. a 8. októbra v pražskej O2 aréne duelmi medzi San Jose Sharks a Nashville Predators. Ministerstvo zahraničných vecí Českej republiky však obom klubom odkázalo, že ich ruskí hráči nie sú v krajine vítaní. Z tímu San Jose by sa zákaz vstupu týkal napríklad krídelníkov Alexandra Barabanova a Jevgenija Svečnikova.

Zástupca komisára NHL Bill Daly uviedol, že „nemá žiadne obavy“ o znemožnenie vstupu ruským hráčom do Českej republiky.

„Môžeme potvrdiť, že Ministerstvo zahraničných vecí ČR poslalo list NHL, v ktorom upozorňuje, že Česká republika ani iný štát v bezvízovej Schengenskej zóne by v tejto chvíli nemal udeliť víza ruským hráčom pre vstup na naše územie,“ uviedol predtým vo vyhlásení námestník ministra zahraničných vecí ČR Martin Smolek podľa agentúry AP.

Jedným z hlavných iniciátorov snahy zakázať vstup ruským hokejistom do krajiny bol bývalý úspešný český brankár Dominik Hašek.

Nevydávajú víza

Česká republika bola jedna z prvých krajín EÚ, ktorá po februárovej invázii Ruska na Ukrajinu prestala vydávať víza ruským občanom. Výnimku predstavujú iba humanitárne prípady a ľudia prenasledovaní režimom ruského prezidenta Vladimíra Putina.

Okrem dvoch zápasov v Prahe sa európske zápasy NHL budú hrať aj 4. a 5. novembra v Tampere. Fínska vláda zatiaľ nevyjadrila svoj postoj k prípadnému štartu ruských hráčov z tímov Colorado Avalanche a Columbus Blue Jackets.

