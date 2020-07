21. júl 2020 Milan Hanzel Šport Hokej Holanďan Dalhuisen zostáva pod Tatrami a rozplýva sa: Je tu fantasticky!

Tipsportligový klub HK Poprad a holandský obranca Mike Dalhuisen sa dohodli na predĺžení spolupráce.

Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.

Najprv bol v Michalovciach

Pre 31-ročného Dalhuisena bude nasledujúca sezóna druhá v najvyššej slovenskej súťaži. Ročník 2019/2020 začal v Michalovciach, počas sezóny zamieril v rámci výmeny za Jána Ťavodu do Popradu. Celkovo odohral 49 zápasov, v ktorých získal 28 kanadských bodov za 10 gólov a 18 asistencií.

„Rokovania s Popradom prebehli hladko. Najprv mi oznámili, že by ma radi podpísali do ďalšej sezóny a ponúkli mi realistický kontrakt. Bol o mňa záujem aj z iných klubov a niektoré sa snažili, aby som rozviazal zmluvu s Popradom. Vždy som mal dobré vzťahy s fanúšikmi všade kde som hral, a aj napriek tomu, že som v Poprade nebol dlho, cítil som sa tu akceptovaný a vítaný s otvorenou náručou. Poprad je fantastické miesto a teším sa na úspešnú sezónu. Cítim, že ak by vírus nezničil predošlú sezónu, mali by sme s tímom veľkú šancu vyhrať titul,“ uviedol Dalhuisen pre hkpoprad.sk.

Zdroj: TASR