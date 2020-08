Dnes o 14:50 Milan Hanzel Šport Ostatné športy Saganov rival má za sebou hororový pád a náročnú operáciu: Ako je na tom? VIDEO a FOTO

Holandský cyklista Fabio Jakobsen je už mimo ohrozenia života. Informovali o tom lekári z poľskej nemocnice v Sosnowci po náročnej päťhodinovej operácii.

Ešte v ten istý deň chcú 23-ročného jazdca tímu Deceuninck-Quickstep prebudiť z umelého spánku.

Čo sa stalo?

Jakobsen utrpel ťažké zranenia v stredajšej úvodnej etape pretekov Okolo Poľska po tom, ako ho v záverečnom špurte vytlačil do bariér krajan Dylan Groenewegen z tímu Jumbo-Visma. Holanďana previezli do nemocnice v Sosnowci a vo štvrtok sa podrobil operácii lebky a tvárovej oblasti. Zástupca riaditeľa zariadenia Pawel Gruenpeter uviedol, že stav cyklistu je stabilizovaný, hoci stále vážny. Lekári sa ho postupne pokúsia prebudiť z umelého spánku.

„Momentálne nie je v priamom ohrození života. Operácia bola vzhľadom k povahe zranení veľmi zložitá, ale prebehla bez komplikácií. Skúsime ho dnes zobudiť, aby sme zistili, v akom je stave,“ citovala Gruenpetera agentúra AP.

Oživovali ho na ceste

Jakobsena museli priamo na mieste nehody oživovať, podľa portálu przegladsportowy.pl trvalo lekárom viac ako hodinu, kým ho stabilizovali. Následne ho letecky prepravili v umelom spánku do nemocnice v Sosnowci s úrazom hlavy a hrudníka. Vyšetrenia neodhalili poškodenie mozgu ani chrbtice. Pri jeho páde sa zranil aj traťový rozhodca, ktorý tiež utrpel vážne zranenia, ale už sa prebral z bezvedomia a jeho stav sa zlepšuje.

Vytlačil ho súper

Incident sa stal v závere prvej etapy, keď Groenewegen tesne pred cieľom ostro vybočil doprava a svojho súpera vytlačil na bariéru. Jakobsen do nej nabúral, preletel cez ňu a vrazil aj do rozhodcu. Tvrdý pád utrpelo aj niekoľko ďalších pretekárov. Záverečná rovinka bola mierne dolu kopcom a cyklisti išli podľa poľských médií rýchlosťou až 80 km/h. Vinníka nehody diskvalifikovali a za víťaza vyhlásili práve Jakobsena. V dôsledku nešťastia organizátori zrušili slávnostný ceremoniál.

Má problém

Groenewegenovo konanie odsúdila aj Medzinárodná cyklistická únia, ktorá v komuniké avizovala otvorenie disciplinárneho konania: „Medzinárodná cyklistická únia (UCI) dôrazne odsudzuje nebezpečné správanie Dylana Groenewegena (Jumbo-Wisma), ktorý poslal Fabia Jakobsena (Deceuninck-Quickstep) do bariéry pár metrov pred finišom a spôsobil hromadnú haváriu na konci prvej etapy Okolo Poľska. UCI, ktorá považuje toto správanie za neakceptovateľné, okamžite postúpila záležitosť Disciplinárnej komisii, aby požiadala o uloženie sankcii primeraných závažnosti týchto faktov. Naša federácia je z celého srdca s pretekármi, ktorých incident postihol.“

Pôjde do väzenia?

Ešte ďalej zašiel šéf tímu Deceuninck-Quickstep Patrick Lefevere, ktorý na twitteri vyzval na Groenewegenovo uväznenie. Poľská prokuratúra a polícia spustili vyšetrovanie, no bližšie sa k okolnostiam zatiaľ nevyjadrili.

Ospravedlnil sa

V poľskej nemocnici sú naďalej aj ďalší traja jazdci Damien Touze, Marc Sarreau a Eduard Prades. Menšie zranenia utrpel aj vinník kolízie Groenewegen, ktorý sa vo štvrtok ospravedlnil: „Bolo to strašné. Nedokážem vyjadriť, ako sa zle cítim pre to, čo sa stalo Fabiovi a ďalším. Teraz je najdôležitejšie jeho zdravie, neustále na neho myslím.“

Vlani to bolo tragickejšie

Stredajšie nešťastie pripomenulo vlaňajšiu tragédiu, pri ktorej presne pred rokom zahynul Bjorg Lambrecht. Jeho pamiatku si uctili pred začiatkom pretekov. Bývalý jazdec tímu Lotto – Soudal stratil v 3. etape kontrolu nad bicyklom a vrazil do betónového priepustu pri ceste. Lambrechta oživovali priamo na mieste nešťastia, previezli ho do nemocnice, no tam zomrel na následky masívneho vnútorného krvácania vo veku 22 rokov.

