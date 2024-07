14. júl 2024 Nikoleta Kováčová Ostatné športy HOROLEZEC tvrdí, že deti a skaly idú k sebe. Do hôr ODPORÚČA aspoň základný KURZ Vysoké hory a kopce v oblakoch lákali ľudí asi odnepamäti. Leto je ideálny čas na vyskúšanie nových aktivít, no aj pri ferratách, lezení či vysokohorskej turistike treba byť zodpovedný.

Dušan Fúska je šéfom horolezeckého oddielu Lokomotíva Nitra. Z jeho pohľadu sa v Nitre a v okolí nachádza niekoľko skalných oblastí vhodných na lezeckú činnost.

„Väčšina z nich sa radí medzi ľahké až stredne ťažké a sú vhodné práve pre začínajúcich alebo mierne pokročilých lezcov,“ hovorí. Lezci, ktorí sú skúsení a zameraní na výkon, za skalnými cestami musia cestovať.

„Výnimkou je Kalvária a Žibrica, ktorá je momentálne uzavretá,“ dodáva.

Najprv do horolezeckého klubu

Ak ste nikdy neliezli a láka vás si to vyskúšať, horolezec, ktorý má za sebou mnoho výstupov do takmer 7-tisíc metrov nad morom, odporúča obrátiť sa na horolezecký oddiel vo vašom meste. V Nitre okrem Lokomotívy pôsobí aj HK Majlstoun.

„V každom klube, oddieli vedia povedať, ako postupovať pri tom, aby sa začiatočník začlenil do lezeckej komunity a naučil sa všetko potrebné na to, aby sa mohol samostatne venovať horezeckej činnosti,“ tvrdí Fúska.

Vzhľadom na minulotýždňovú nehodu 9-ročného chlapca na Veľkej bielej skale v Nitre, sme chceli vedieť, či je lezenie vhodný šport pre deti.

„Deti a skaly idú k sebe. Lezenie je jedna z najprirodze­nejších pohybových činností, ktorú deti zvládajú veľakrát lepšie ako dospelí,“ odpovedá skúsený horolezec.

„Samozrejme, treba brať do úvahy vek, zhodnotiť motoriku dieťaťa pokiaľ sa jedná o malé deti,“ dodáva a prezráda, že v ich oddieli najmladší členovia väčšinou začínajú s rodičmi-lezcami a vo veku 6–8 rokov už chodia liezť.

Bezpečnosť nadovšetko

Podľa slov šéfa horolezeckého oddielu dieťa môže ísť na skaly v sprievode rodiča, inštruktora alebo skúseného lezca.

„Mali by byť splnené všetky základné bezpečnostné podmienky: kvalifikovaný dozor, plná horolezecká výbava, vhodný výber terénu a to všetko s prihliadnutím na vek dieťaťa. Je rozdiel medzi 8-ročným, 12-ročným a 16-ročným,“

Nezabudnite aspoň na minimum

Aktuálne je leto, čas prázdnin, ľudí to láka do hôr a často sa aj bezhlavo vyberú na náročnejšiu turistiku. Ako sa z túry vrátiť so zážitkami a v plnom zdraví?

„Jednoznačné odporúčanie, či sa jedná o lezenie, vysokohorskú turistiku alebo ferraty, je absolvovať minimálne základný kurz, kde sa človek oboznámi s danou problematikou, naučí sa základom potrebným pre pohyb v danom teréne a zároveň narábať so základným vybavením, ktoré je potrebné pre danú oblasť,“ hovorí Dušan Fúska.

Veríme, že si slová skúseného horolezca vezmete k srdcu a nebudete zbytočne vystavovať riziku seba, ani druhých.

