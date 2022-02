5 Galéria Zdroj: Youtube.com/white HOROROVÝ moment v ZOO: Matka HODILA trojročné dievčatko medzi medvede! FOTO a VIDEO Nepochopiteľný skrat alebo to bol zámer? Na to sa snažia prísť kriminalisti v v uzbeckom hlavnom meste Taškent, kde matka šmarila svoju dcéru do výbehu medveďov. 1. február 2022 han Magazín

1. február 2022 han Magazín HOROROVÝ moment v ZOO: Matka HODILA trojročné dievčatko medzi medvede! FOTO a VIDEO Nepochopiteľný skrat alebo to bol zámer? Na to sa snažia prísť kriminalisti v v uzbeckom hlavnom meste Taškent, kde matka šmarila svoju dcéru do výbehu medveďov.

Až výsluchov vyplynulo, že žena je v depresii z toho, že ju a jej dve deti opustil muž a odišiel do Ruska. Dievčatku sa našťastie nič nestalo a pád jej spôsobil len modriny a odreniny. Ani medvede na ňu nezaútočili. Píše o tom portál Daily Mail.

Čo jej hrozí?

Aj napriek nelichotivej životnej situácii hrozí 31-ročnej zamestnankyni jednej z vysokých škôl v Taškente vysoký trest, až na 15 rokov. Čelí totiž obvineniu za pokus o úkladnú vraždu bezmocnej osoby. H

Žena v piatok popoludní priamo pred očami nič netušiacich návštevníkov taškentskej ZOO hodila malú dcéru z päťmetrovej výšky do medvedieho výbehu.

Medveď menom Zuzu, inak druh kaukazského medveďa, síce k dievčatku pristúpil, ale len ju očuchal a odkráčal preč.

Následne sa do výbehu dostali ošetrovatelia, ktorí odlákali medveďa a zobrali otrasené dievčatko do nemocnice. „Nedokážeme si ani predstaviť, čo by sa stalo, keby medveď zareagoval na dieťa ako na svoju korisť,“ povedala hovorkyňa ZOO.

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Ďalšie zaujímavosti, novinky a správy z regiónov klikajte na: Bratislava24, Trnava24, Nitra24, Trenčín24, Bystrica24, Košice24, Poprad24, Prešov24, Žiar24, Považská24, Rožňava24, Michalovce24, Žilina24.

Zdroj: Youtube.com/white

5 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk