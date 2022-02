Zdroj: Facebook.com/Hoaxy a podvody - Polícia SR Ibrahim Maiga šíril HOAX: Protesty proti pandémii v Kanade PODLOŽIL fotkou zo ZSSR! Sociálne siete sú plné rôznych neprávd, konšpirácií či hoaxov. K tým najnovším patrí šírenie fotografie z roku 1991, ktorá bola aplikovaná k údajnému protestu v kanadskom meste Ottawa. 1. február 2022 han Magazín

1. február 2022 han Magazín Ibrahim Maiga šíril HOAX: Protesty proti pandémii v Kanade PODLOŽIL fotkou zo ZSSR! Sociálne siete sú plné rôznych neprávd, konšpirácií či hoaxov. K tým najnovším patrí šírenie fotografie z roku 1991, ktorá bola aplikovaná k údajnému protestu v kanadskom meste Ottawa.

Účet, ktorý na Facebooku zverejnil tento hoax patrí pod meno Ibrahima Maigu. Upozorňuje na to polícia na svojej stránke Hoaxy a podvody.

O čo ide?

„Účet pod názvom "Ibrahim Maiga“ dlhodobo publikuje dezinformácie na rôzne témy, najčastejšie sa týkajú pandémie koronavírusu. O jeho aktivite sme vás už viackrát informovali. Ako samotné konto uviedlo, viackrát bolo zo strany Facebooku blokované, čo len podčiarkuje jeho recidívu v oblasti šírenia klamstiev a bludov," píšu policajti na Facebooku.

Najnovšie však účet publikoval fotografiu, ktorá mala vzniknúť v kanadskej Ottawe v pondelok 31.1.2022 v sú­vislosti s masovými protestmi proti mimoriadnym opatreniam a „falošnej pandémii“.

„Je to lož. Fotografia pochádza z roku 1991 z Moskvy, keď sa polmiliónový dav rozhodol demonštrovať proti vtedajšiemu prezidentovi Gorbačovovi,“ upozorňuje policajná stránka.

Muži zákona našli aj stránku, kde je jednoznačné preukázateľné, že sa jedná o spomínaný rok 1991.

Pozor, čo zdieľate

Polícia radí, aby si každý na sociálnych sieťach dával pozor na to, čo zdieľa a propaguje. „Účty, ktoré používajú známe osobnosti majú potenciál oslovovať široké publikum, viac ľudí ako štandardné účty. Ich majitelia by preto pri zdieľaní statusov či tvorbe vlastných myšlienok mali byť o to obozretnejší, keďže vplývajú na istú časť spoločnosti. Takýto postup sa nazýva zodpovedným prístupom,“ píše polícia.

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Ďalšie zaujímavosti, novinky a správy z regiónov klikajte na: Bratislava24, Trnava24, Nitra24, Trenčín24, Bystrica24, Košice24, Poprad24, Prešov24, Žiar24, Považská24, Rožňava24, Michalovce24, Žilina24.

Zdroj: Dnes24.sk