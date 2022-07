Zdroj: TASR/AP Horúčavy budú silnejšie a potrvajú DLHŠIE, ako sa čakalo. Kedy sa ochladí a prídu búrky? Vlna horúčav sužujú mnohé krajiny Európy a teraz mieri aj na Slovensko. 19. júl 2022 Rôzne

Zdroj: TASR/AP

Vlna extrémnych horúčav zo západnej Európy mieri smerom k našej oblasti. Výstrahy už platia pre Nemecko, kde teplota bude atakovať až hranicu +40 °C, ako aj pre Česko, Rakúsko, Poľsko aj Slovensko, kde sa očakáva prekonávanie hranice +35 °C, informuje iMeteo.sk.

Najnepriaznivejšou správou dnešného dňa je však fakt, že horúčavy sa v našej oblasti a priamo na Slovensku udržia dlhšie ako sa pôvodne očakávalo.

Horúčavy budú silnejšie a dlhšie

Pôvodné predpoklady ešte z konca minulého týždňa naznačovali, že najteplejším dňom by mala byť streda, kedy teploty na Slovensku budú atakovať až hodnotu +37 °C. Potom sa malo mierne ochladiť, no stále malo byť nad hranicou +30 °C. To však už teraz neplatí.

V stredu sa teploty na našom území budú pohybovať od +30 do +37 °C, no vo štvrtok by malo byť ešte o čosi teplejšie. Práve vo štvrtok by malo byť najteplejšie a teploty by sa mali dostať na +31 až +39 °C.

Teplý vzduch k nám totiž bude vrcholiť pred postupujúcim studeným frontom. Zatiaľ čo u nás bude vo štvrtok mimoriadne horúco, tak v Rakúsku, v Poľsku aj v susednom Česku sa očakávajú pomerne intenzívne búrky. Tie tu už ukončia vlnu horúčav, zatiaľ čo u nás sa zrejme nedočkáme ani nasledujúce hodiny.

„V piatok sa teploty znížia oproti štvrtku o zhruba 5 °C, no v sobotu bude opäť horúco. Obnoví sa príliv teplého vzduchu a teploty by mali opäť prekonať hranicu +35 °C,“ dodáva iMeteo.

Kedy zaprší?

Ak očakávate búrky, zrážky a ochladenie, tak treba upriamiť pozornosť na sobotu. Cez našu oblasť by mal totiž postupovať ďalší studený front, ktorý by vo večerných a nočných hodinách mal prerušiť veľmi teplé počasie a prinesie vlahu.

Zrážky a búrky sa predbežne očakávajú na Slovensku v noci zo soboty na nedeľu. Intenzita búrok však bude slabšia, nakoľko aj tento front sa bude nad našim územím rozpadať.

Výstrahy na Slovensku

Horúčavy až okolo 39 °C hrozia vo štvrtok (21. 7.) vo viacerých regiónoch prevažne na západe a juhu krajiny. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy tretieho stupňa pre viaceré okresy Bratislavského, Banskobystrického, Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja. Horúčavám sa nevyhne ani zvyšok Slovenska.

„Vysoká teplota predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov. Výskyt uvedenej vysokej teploty vzduchu je v danej ročnej dobe a oblasti veľmi zriedkavý a pravdepodobnosť poškodenia zdravia a ohrozenia života spôsobeného nadmerným zaťažením organizmu u niektorých osôb je vysoká,“ upozorňujú meteorológovia.

Okrem toho vydal SHMÚ na štvrtok aj výstrahy druhého stupňa, okrem niektorých regiónov v spomínaných krajoch platia aj pre celý Trenčiansky a Košický kraj, ako aj pre väčšinu Prešovského a Žilinského kraja. Teploty sa môžu vyšplhať až na 36 či 37 °C.

Horúčavám sa nevyhnú ani regióny na severe Slovenska. Pre okresy Kežmarok, Stará Ľubovňa, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín a Čadca platí výstraha prvého stupňa. Treba tu počítať s teplotami okolo 33 až 34 °C.

Zdroj: SHMÚ

Zdroj: imeteo.sk/dnes24.sk/TASR