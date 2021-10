Zdroj: Pixabay.com / CC0 1.0 Hotelieri z čiernych okresov bijú na POPLACH: Všetko sa zrušilo, už to neutiahneme! Prevádzkovatelia ubytovacích zariadení v okresoch, ktoré boli zaradené medzi čierne, bojujú s existenčnými problémami. 21. október 2021 Zo Slovenska

Majitelia hotelov a reštaurácií v čiernych okresoch podľa COVID automatu na východnom Slovensku tvrdia, že opatrenia sú pre nich likvidačné.

Zrušené rezervácie

„Stravu poskytujeme na výdaj a ubytovanie je momentálne povolené len na pracovné cesty v režime OTP. Mali sme objednávky na narodeninové oslavy, svadby a podobne. Všetko sa zrušilo,“ uviedla majiteľka hotela Rubín vo Svidníku Mária Ľos-Božiková.

Upozornila, že hotel je zavretý pre verejnosť tretíkrát a pravdepodobne to už neutiahnu.

„Zaradenie do čiernej farby spôsobilo uzavretie prevádzky. Tesne pred prechodom z oranžovej do bordovej farby sme boli oslovení s dopytom o organizovanie dvojdňového školenia pre asi 50 ľudí, spojeného s ubytovaním a stravou. Žiaľ, po prechode do bordovej farby záujemca už ani nereagoval,“ povedal riaditeľ hotela Bellevue v Bardejove Kamil Boháč.

Likvidačné obmedzenia

V porovnaní s inými odvetviami, ako je napríklad priemysel, je v cestovnom ruchu a gastre podľa Boháča obrovský nepomer obmedzení. Hotel ráta škody v desiatkach tisíc eur. „Bola schéma pomoci pre cestovný ruch, ktorá ale nič neriešila. Za osem mesiacov príspevku sme mohli uhradiť dve faktúry za elektrinu a kde je zvyšok, iné prevádzkové fixné náklady?“

Majiteľ penziónu a reštaurácie U Jeleňa v Starej Ľubovni tvrdí, že akékoľvek obmedzenie je pre nich likvidačné.

„Netrvá to týždeň, ale pomaly dva roky. Pracujeme v režime výdaj cez okienko a rozvoj jedál pre podniky, dôchodcov a súkromné firmy, ktoré ešte dokážu prežiť. Všetky akcie, ktoré boli naplánované, sa zrušili.“

Okresy Bardejov, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Stará Ľubovňa a okres Svidník boli v pondelok (18. 10.) zaradené medzi čierne okresy, ktoré zodpovedajú tretiemu stupňu ohrozenia.

