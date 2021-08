Zdroj: TASR/Martin Baumann Hotely a reštaurácie sa BÚRIA: COVID automat vyvolá CHAOS a nám dá ďalší klinec do RAKVY! Prevádzky sa podľa Harbuľáka budú rozhodovať o tom, ako pristúpia k pravidlám pri vstupe až vtedy, keď budú známe konkrétne podmienky. 11. august 2021 Zo Slovenska

Vyhlášky, ktoré budú vychádzať z podmienok nového COVID automatu, by mali byť účinné najskôr od 1. septembra tohto roka. Žiada to Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS).

Poukazuje na to, že skoršia účinnosť vyhlášok spôsobí zmätok a neistotu turistov a ďalšie ekonomické škody pre cestovný ruch.

Asociácia pozitívne vníma zjednodušenie COVID automatu na päť fáz a tiež regionálny prístup k nastaveniu podmienok, ktorý má zabrániť plošnému zatváraniu prevádzok. Podotkla, že nový COVID automat začne platiť od 16. augusta.

Uprostred sezóny

„Nezabúdajme, že letná sezóna prebieha a zmena podmienok počas krátkeho času by spôsobila ďalšie ekonomické škody v podobe zrušenia pobytov a dovoleniek. A to by bolo pre ekonomicky vyčerpané podniky v cestovnom ruchu, bez ohľadu na to, či sú to reštaurácie, hotely, penzióny či iné služby, ďalším klincom do rakvy,“ zdôraznil pre TASR generálny manažér AHRS Marek Harbuľák.

Obrátili sa preto na hlavného hygienika s požiadavkou o odklad účinnosti nových vyhlášok k 1. septembru.

„Dôvodmi na odklad účinnosti nových vyhlášok sú chýbajúce informácie pre prevádzkovateľov o spôsobe výberu a zabezpečenia protokolu, potreba vopred informovať turistov, ktorí majú naplánované a zaplatené pobyty a dovolenky na Slovensku, ale aj chýbajúca IT podpora pri overovaní elektronických COVID pasov,“ priblížila AHRS.

Hodili to na prevádzky a podnikateľov

Marek Eliáš z odboru komunikácie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR pre TASR uviedol, že účinnosť nových vyhlášok je plánovaná na 16. augusta, čo sa odráža aj v uznesení vlády k aktualizácii mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19.

Niektoré okresy sa podľa uznesenia vlády zaradia do stupňa „ostražitosť“, ktorý však nie je definovaný v doteraz platnom COVID automate.

Prevádzky sa podľa Harbuľáka budú rozhodovať o tom, ako pristúpia k pravidlám pri vstupe až vtedy, keď budú známe konkrétne podmienky. „Pri každej prevádzke to bude individuálne. Bude sa určite prihliadať na štruktúru hostí a ich preferencie,“ skonštatoval pre TASR.

Harbuľák zároveň podotkol, že asociácia je proti tomu, aby sa celá záťaž kontroly presúvala len na prevádzky a podnikateľov. „Navyše, pri všeobecnom nedostatku zamestnancov mnohé prevádzky nemajú dostatok zamestnancov na takúto kontrolu. Žiada sa preto aj aktívna IT podpora zo strany štátu, ktorá by pomohla zabezpečiť prípadnú kontrolu. Či bude, to nevieme,“ dodal.

Nie je to v ich silách

Ján Laš z iniciatívy Zachráňme gastro! rovnako tvrdí, že nie je v ich „silách“ hostí plošne kontrolovať. „Nemáme na to dosť ľudí, čas ani peniaze. Veríme, že štát si svoje pravidlá dokáže vynucovať sám,“ poznamenal.

Laš súčasne tvrdí, že nové pravidlá prevádzkam zoberú zákazníkov. „Preto očakávame otvorenie férových a administratívne nenáročných kompenzačných mechanizmov, alebo zníženie dnes likvidačnej sadzby DPH na úroveň okolitých krajín,“ naznačil.

Nový COVID automat, ktorý v utorok (10. 8.) schválila vláda, bude mať po novom päť farieb a namiesto národného prístupu bude preferovať okresný, ktorý zohľadní mieru zaočkovanosti rizikových skupín v regióne.

Prevádzky sa po novom budú sami rozhodovať, či budú púšťať iba zaočkovaných, alebo zaočkovaných, testovaných a ľudí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, alebo všetkých vrátane neočkovaných a netestovaných. Podľa toho sa potom budú odvíjať aj ďalšie opatrenia.

