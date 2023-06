Zdroj: HZS Praha HRÔZA v českom metre! Nevidiace dievča s vodiacim psom SPADLI pred prichádzajúci vlak Dráma v jednom českom metre! Do koľajiska spadlo nevidiace 20-ročné dievča aj so svojím vodiacim psom! 6. jún 2023 ELA Zo zahraničia

6. jún 2023 ELA Zo zahraničia HRÔZA v českom metre! Nevidiace dievča s vodiacim psom SPADLI pred prichádzajúci vlak Dráma v jednom českom metre! Do koľajiska spadlo nevidiace 20-ročné dievča aj so svojím vodiacim psom!

Zdroj: HZS Praha

Do stanice pražského metra Nové Butovice prišlo v utorok ráno nevidiace 20-ročné dievča aj s vodiacim psom. Cestujúcim v zastávke sa naskytol desivý pohľad. Zatiaľ za nejasných okolností žena aj so psom spadla do koľajiska tesne pred prichádzajúcu súpravu metra, informuje portál tn.nova.cz.

Na miesto okamžite vyrazili hasiči a záchranári. Dievča so zrakovým hendikepom môže hovoriť o veľkom šťastí.

„Žena bola zakliesnená pod súpravou metra, pri príchode záchranárov bola pri vedomí. Mala pomliaždeniny, bol jej zaistený žilový vstup, podané lieky proti bolesti a kvôli podozreniu na poranenie panvy jej bol nasadený panvový fixátor. Následne bola prevezená na vyšetrenie,“ uviedla hovorkyňa záchranárov Jana Poštová.

„Obe osoby sme vyslobodili, žena bola odovzdaná do rúk zdravotníkom a pes veterinárovi,“ uviedol hovorca hasičov Martin Kavka. Prevádzka metra B medzi Zličínom a Smíchovskou stanicou bola asi na hodinu zastavená.

Zdroj: Dnes24.sk