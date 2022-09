15 Galéria Zdroj: Martina Zelenayova Hubárska sezóna odštartovala: Viete, ako SPRÁVNE zbierať a sušiť HUBY? Vlna hubárskej sezóny je tu! Vychutnajte si svoje úlovky bez stresu, ujmy na zdraví či sklamania. 17. september 2022 Monika Hanigovská Magazín

Hubárska sezóna odštartovala: Viete, ako SPRÁVNE zbierať a sušiť HUBY? Vlna hubárskej sezóny je tu! Vychutnajte si svoje úlovky bez stresu, ujmy na zdraví či sklamania.

Obdobie zberu húb sa práve začalo. No ak si chcete vychutnať vaše vylovené poklady bez plesne a bez starostí, niekoľko dobrých rád vám určite padne vhod!

Čo je dôležité pri zbere?

Najdôležitejšie je zbierať len huby, ktoré človek pozná, radí Národný Portál Zdravia (NPZ). „Ak nie ste skúsený hubár, zamerajte sa len na hríbovité, ktoré majú na spodnej časti klobúka rúrky, napríklad dubáky, kozáky, masliaky a suchohríby,“ zdôraznil portál. Tiež nie je vhodné ochutnávať surové huby.

Huby sa tiež podľa portálu nemajú skladovať v igelitových alebo mikroténových vreckách. Aj jedlé huby sa môžu v niektorých prípadoch pri nesprávnom skladovaní zmeniť na jedovaté.

Tip redakcie: Neulakomte sa na kúskoch, ktoré sú síce pekné, ale sú príliš staré a začína sa na nich robiť hniloba či pleseň. Zbierajte len zdravé huby. Svoje nájdené poklady začnite čistiť už v lese, ušetríte čas a v košíku sa vám nebudú zbytočne špiniť.

Na zber požívajte hubársky nôž – čepeľ je vytvorená špeciálne na zber. Hubára poteší aj malým štetcom na čistenie nečistôt, ktorý sa nachádza zvyčajne na druhej strane noža.

Ako správne sušiť?

Keď sú huby zbavené všetkých nečistôt a častí, na ktorých si pochutnával hmyz, začnite s krájaním na pozdĺžne plátky s hrúbkou 3 až 5 milimetrov. Snažte sa s nožom pracovať rýchlo. Huby totiž obsahujú veľký podiel vody, pridlhé krájanie môže spustiť tvorbu plesne.

Nikdy nesušte príliš hrubé plátky. Prečo? Zbytočne sa predĺži čas sušenia a môžu plesnivieť.

Takto nakrájané huby rovnomerne rozložte na sieťku. Ak použijete plech, pripravte sa na to, že budete musieť hríby otáčať, no ani to vám nezaručí, že nechytia pleseň. Niektorí hubári si pochvaľujú sušenie na nity. Výhodou je, že nemusíte huby otáčať, no nesmú sa o seba vzájomne opierať.

Huby sušte na slnku alebo v polotieni.

Dobré rady na záver

Huby je potrebné vždy dostatočne tepelne upraviť. „Pri ochutnávaní surových plodníc a konzumácii šalátov zo surových húb môže nastať ľahká otrava, aj keď išlo o jedlé huby,“ vysvetlil portál, ktorý je vstupnou bránou pre služby elektronického zdravotníctva eHealth.

„Rozmrazené huby znovu nezamrazujte. Jedlé čerstvé huby, ktoré zmrazíte, môžete použiť na varenie aj po niekoľkých mesiacoch,“ spresnil portál.

Redakcia Dnes24 vám želá plné košíky a najmä dobroty z prírody bez hniloby a zdravotných komplikácií.

