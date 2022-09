Zdroj: pixabay.com , pixabay.com Objavili ste v potravinách larvy či mravce? Odplašte ich vychytávkami, nestoja skoro NIČ Zbavte sa ich jednoducho, lacno a bez námahy. Tak ako na to? 10. september 2022 Monika Hanigovská Magazín

Mravce, mole či červíky vedia v potravinových zásobách narobiť poriadnu šarapatu. Malé „zvieratká“ milujú ryžu, ovsené vločky, cestoviny aj obilniny.

Existuje však niekoľko jednoduchých rád, ktoré ich z vašich zásob vyženú.

1) Nechajte ich zmrznúť

Vajíčka niektorých chrobákov si môžete priniesť rovno z nákupu. Ak sa obávate nemilého prekvapenia vo forme lariev, trvácne potraviny ihneď uložte na hodinu až dve do mrazničky.

Jednoduchou fintou zmrazíte všetko to, čo tam nepatrí.

2) Muškátový oriešok

Jeden až dva celé muškátové oriešky vložte do nádoby s múkou či ryžou. Bylina je to veľmi aromatická, odplaší hmyz, no pozor! Do nádoby nevkladajte rozomleté korenie, ale celý kúsok.

3) Bobkový list

Na „háveď“ dobre pôsobí aj bobkový list. Vložte do dózy jeden bobkový list, drobné červíky budú už len minulosťou.

4) Otruby

Otravné mravce odplašíte otrubami. Tento hmyz sa totiž vyhýba drsnému a prašnému povrchu. Ak narazí na otruby, zmení smer. A to rozhodne stojí za vyskúšanie!

5) Jablčný ocot

Nalejte do misky alebo do džbána ocot a muchy nebudú mať žiadnu šancu. Ako na to? Zmiešajte 1 šálku jablčného octu a 1 šálku vody. Pasca je to dokonalá, vôňa jablčného octu je pre nich „neodolateľná“.

