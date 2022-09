Zdroj: pixabay.com Ako nakrájať cibuľu BEZ SĹZ? Vyskúšajte overené a rýchle triky od šéfkuchárky Skúste niekoľko rád a pôjde to aj bez sĺz či nepríjemného pocitu štípania. 10. september 2022 Monika Hanigovská Magazín

10. september 2022 Monika Hanigovská Magazín Ako nakrájať cibuľu BEZ SĹZ? Vyskúšajte overené a rýchle triky od šéfkuchárky Skúste niekoľko rád a pôjde to aj bez sĺz či nepríjemného pocitu štípania.

Aj najväčší profíci počas krájania cibule neudržia slzy. „Niektorí ľudia sú na ňu citlivejší ako iní, čo môže znamenať, že vyprodukujú viac sĺz,“ hovorí pre portál Insider šéfkuchárka Julie Andrews.

Dobrou správou je, že existujú overené finty, ktoré minimalizujú podráždenie očí.

1) Použite ostrý nôž

Udržať si v kuchyni vždy ostré nože, to je základ bezproblémového varenia. No obzvlášť dôležité je to pri práci s cibuľou. „Ostrý nôž poškodí cibuľu menej, čím sa do ovzdušia dostane menej prchavých zložiek,“ vysvetľuje šéfkuchárka.

Tupý nôž sťažuje krájanie. Slzy nezastavíte ani vtedy, ak ju začnete krájať na kocky: „Zvýši sa čas, ktorý strávite okolo prchavého plynu,“ zdôrazňuje šéfkuchárka.

2) Cibuľu odložte vopred do chladničky

Podľa slov šéfkuchárky je to pravdepodobne tá najlepšia metóda, ktorú môžete vyskúšať – pri nižších teplotách sa chemické reakcie spomaľujú. Ako na to?

Vložte cibuľu pred krájaním do chladničky na 30 až 45 minút. Ak ju začnete krájať, pracujte rýchlo.

3) Používajte ochranu očí

Vedeli ste, že existujú špeciálne okuliare na krájanie cibule? Zoženiete ich už od niekoľkých eur. Zabránite šíreniu sírnych zložiek.

4) Kuchynské náradie

Investovať môžete aj do kuchynských prístrojov, ktoré disponujú krájačmi. „Kúpte si dobrý kuchynský robot, ktorý má nástavec na kocky alebo plátky,“ odporúča skúsená šéfkuchárka Julie Andrews.

Prečo nás cibuľa rozplače?

„Všetky potraviny majú nejaký obranný mechanizmus,“ vysvetľuje vedec a analytik potravinových systémov Brian Chaun pre portál Insider.

Krájaním cibule sa uvoľňujú silice a tie následne dráždia oči. Ide o zlúčeniny síry, ktoré reagujú v cibuli s aminokyselinami a následne sa menia na dráždivý plyn.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: Dnes24.sk