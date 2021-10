Zdroj: TASR/AP Hviezda seriálu Star Trek poletí do vesmíru: Bude najstarším pasažierom v histórii! Ako kapitán Kirk v kultovom seriáli Star Trek precestoval celý vesmír. Vo veku 90 rokov si ho teraz hviezdny herec William Shatner pozrie na vlastné oči. 4. október 2021 Zo zahraničia

4. október 2021 Zo zahraničia Hviezda seriálu Star Trek poletí do vesmíru: Bude najstarším pasažierom v histórii! Ako kapitán Kirk v kultovom seriáli Star Trek precestoval celý vesmír. Vo veku 90 rokov si ho teraz hviezdny herec William Shatner pozrie na vlastné oči.

Zdroj: TASR/AP

Herec William Shatner, ktorý hral kapitána Kirka v kultovom seriáli Star Trek, poletí 12. októbra do vesmíru na suborbitálnej rakete New Shepard. V pondelok to potvrdila americká spoločnosť Blue Origin, ktorá túto raketu vyvinula. Informovala o tom agentúra AFP.

Slová herca

„O vesmíre som dlho len počúval. Teraz využijem príležitosť ho vidieť na vlastné oči. Je to zázrak,“ povedal 90-ročný kanadský herec, ktorý sa budúci týždeň stane najstarším pasažierom vesmírnej rakety v histórii.

Plánovaný let potrvá len približne desať minút, pričom posádka sa dostane tesne nad tzv. Kármánovu hranicu vo výške 100 kilometrov nad morom, ktorá je všeobecne považovaná za hranicu medzi zemskou atmosférou a kozmickým priestorom.

Hviezdna posádka

Na palube rakety budú 12. októbra aj viceprezidentka Blue Origin pre misie a lety Audrey Powersová, bývalý inžinier Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) Chris Boshuizen, ktorý spoluzakladal satelitnú spoločnosť Planet Labs, a tiež spoluzakladateľ klinickej výskumnej platformy Medidata Solutions Glen de Vries.

Článok pokračuje na druhej strane!

Zdroj: TASR