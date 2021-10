Babiš priznal nákup nehnuteľností vo Francúzsku cez offshorové firmy. Problém v tom nevidí

Český premiér Andrej Babiš priznal, že kúpil 16 nehnuteľností vo Francúzsku za takmer 400 miliónov korún, ktoré si podľa zistení svetových investigatívnych novinárov poslal cez svoje offshorové firmy. To, že by však nejaké nehnuteľnosti alebo offshory vlastnil, pre spravodajský server Novinky.cz poprel.

Babiš v pondelok priznal, že kúpil nehnuteľnosti na francúzskej riviére. Novinárom povedal, že mu nákup cez reťazec offshorových firiem odporučila realitná kancelária. Pripustil, že takýto postup nebol vhodný pre politika, vtedy však vraj v politike nefiguroval, ako sám doplnil v Českej televízii.

„Bolo to odporúčanie realitnej kancelárie; odporučila to kúpiť cez advokáta. Nie je to nič nelegálne,“ povedal Babiš.