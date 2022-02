5 Galéria Zdroj: Twitter.com/Schwarzenegger Hviezdy smútia za režisérom slovenského pôvodu: Čo o Reitmanovi napísal Schwarzengger? Jeho filmy ako Krotitelia duchov, Dvojičky alebo Policajt zo škôlky milujú aj Slováci. Možno ste ani netušili, že za nimi stál režisér, ktorý sa narodil v Komárne. 17. február 2022 Magazín

Filmový svet zarmútila správa o úmrtí režiséra, producenta a scénaristu Ivana Reitmana, ktorému v žilách kolovala slovenská krv.

Reitman zomrel vo veku 75 rokov v sobotu 12. februára vo svojom dome v Montecite v americkom štáte Kalifornia. V spoločnom vyhlásení o tom informovali jeho deti Jason, Catherine a Caroline.

„Naša rodina smúti nad neočakávanou stratou manžela, otca a starého otca, ktorí nás naučil vždy hľadať v živote kúzlo. Teší nás, že jeho práca ako filmára priniesla radosť a šťastie nespočetnému množstvu ďalších ľudí na celom svete. Aj keď v súkromí smútime, dúfame, že tí, ktorí ho poznali vďaka jeho filmom, si ho navždy zapamätajú,“ napísala jeho rodina.

Zo Slovenska museli ujsť

Svetoznámy režisér sa narodil v Komárne, no ako štvorročný musel s rodinou pre židovský pôvod krajinu opustiť. Matku počas druhej svetovej vojny odvliekli do koncentračného tábora Osvienčim, otec pôsobil v domácom odboji.

Rodina v roku 1951 z Českos­lovenska emigrovala za príbuznými do Kanady. Vyrastal v Toronte, kde začal nakrúcať svoje prvé krátke filmy.

Hollywoodska ikona dala svetu kinohity ako Krotitelia duchov, Dvojičky s Arnoldom Schwarzeneggerom, Policajt zo škôlky či Šesť dní a sedem nocí.

Arnold v komédii

Na nečakaný odchod Ivana Reitmana reagujú aj známe herecké hviezdy, s ktorými spolupracoval vo svojich filmoch. Jednou z nich je Arnold Schwarzenegger, ktorý napísal, že ho považuje za veľkú súčasť svojho života.

„Ivan Reitman je legenda. V Hollywoode bol väčší ako život. Budem mu navždy vďačný za to, že dal v komédii šancu tomuto rakúskemu akčnému hrdinovi v časoch, keď štúdiá odo mňa chceli, aby som sa sústredil na hľadanie nových možností ako zabíjať podliakov, vybuchovať veci a ukazovať svaly. Vedel som, že to dokážem, ale potreboval som niekoho, kto to bude vidieť tiež. To je, prečo bol Ivan skvelým režisérom a kamarátom, videl v tebe to, čo ostatní nie a pomohol ti ukázať to celému svetu. Ďakujem za všetko Ivan,“ napísal Arnold Schwarzenegger, ktorý hral v Reitmanových komédiách Dvojičky, Junior, Policajt zo škôlky a tešil sa na ďalšiu spoluprácu vo filme Trojičky.

Bolí ma z toho srdce

Smrť Ivana Reitmana hlboko zasiahla aj herečku Jennifer Garner, ktorá spomína na ich dlhé spoločné rozhovory a ľutuje, že zmeškala šancu opäť stretnúť sa s ním. Netušila, že by to bolo naposledy. „Bolí ma z toho srdce, že som premeškala príležitosť sadnúť si vedľa Ivana a rozprávať sa a rozprávať. Povedala by som mu ďakujem,“ zdôverila sa fanúšikom na sociálnej sieti herečka Jennifer Garner.

Jeho syn Jason Reitman, ktorý je tiež režisérom napísal: „Prišiel som o svojho hrdinu. Všetko, čo chcem je mať šancu povedať svojmu otcovi ešte jeden príbeh. Pochádza z rodiny, ktorá prežila a svoje dedičstvo dokázal premeniť v smiech. Ďakujem vám za láskavé správy. Užívajte si jeho filmy a zapamätajte si jeho dary prerozprávať príbehy. Nič by mu neurobilo väčšiu radosť“.

Filmovú legendu pripomína v rodnom Komárne hviezda s jeho menom na chodníku slávy pred kinom Tatra. Slávnostné odhalenie sa konalo minulý rok pri príležitosti 75. narodenín Ivana Reitmana.

Zdroj: TASR/Dnes24.sk